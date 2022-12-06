Более 110 тысяч украинцев лишились помощи от Польши
Впрочем, многие украинцы лишились права на помощь от правительства. Ее перестают выплачивать, если люди возвращаются домой.
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По состоянию на декабрь, 110 тысяч украинцев уже не получают выплаты. Речь идет о помощи "500+" и "Семейный опекунский капитал".
Представитель управления социального страхования ZUS Павел Жебровский говорит, что часто за отменой выплат обращаются сами украинцы. Человек лишается права помощи в Польше, когда решает вернуться в Украину. А когда человек вернется, выплаты могут и не возобновить, если срок выезда был очень длительным.
Беженцы из Украины, которые выезжают из Польши на дольше чем 30 дней, теряют право на получение социальных пособий по разным программам,
– говорится в сообщении.
Поэтому, если планируете выезжать из страны, следует обратиться в ZUS по месту жительства и сообщить о выезде. Там вы можете отказаться от помощи.
Есть случаи, когда помощь нужно будет вернуть
Нередко украинцы злоупотребляют и не сообщают ZUS о возвращении домой. В таком случае лицо обязано будет отдать не только деньги, но и дополнительные проценты.
Недавно в правительстве приняли поправки к законодательству, чтобы помощь получали действительно те, кто в ней нуждается. В частности, будут проверять получающих:
- 500+;
- 300+;
- семейный капитал попечительский;
- дофинансирование пребывания ребенка в яслях.
Проживание для украинских беженцев в Польше станет платным
Украинцы, с начала полномасштабной войны обнаружившие убежище в Польше, вынуждены будут платить за проживание в заведениях размещения беженцев с 1 марта 2023 года. Оплата будет введена для беженцев, которые находятся в коллективных заведениях размещения более 120 дней.
Также премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что польское правительство сейчас работает над улучшением обеспечения помощи на фоне возможной второй волны беженцев. В Польше хотят, чтобы система была соответственно приготовлена, чтобы польские налогоплательщики как минимум не были должны платить за эту возможную очередную волну беженцев.