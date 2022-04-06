Украинцы в Нидерландах: где найти полезную информацию для беженцев
Источник:RefugeeHelp
При поддержке королевы Нидерландов в стране работает официальный сайт для помощи украинским беженцам. Информация на нем представлена на четырех языках.
Сайт доступен по ссылке. Также все желающие с помощью платформы могут присоединиться к команде волонтеров.
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Подробнее о сайте для украинцев в Нидерландах
"RefugeeHelp – это стартовая онлайн-платформа для украинских беженцев в Нидерландах и всех, кто хочет помочь. Динамическая платформа предлагает актуальную информацию и объединяет предложения от власти, неправительственных организаций, компаний и частных лиц. В RefugeeHelp потребности беженцев являются ведущими, объединяя спрос и предложение и направляя всех, кто хочет помочь. RefugeeHelp – это отправная точка для беженцев", – говорится в сообщении на сайте.
Для людей, которым нужна помощь, а также для тех, кто хочет поддержать украинцев в трудные времена, действует горячая линия. Обращаться нужно по телефону +31 (0) 20 300 7000. Консультации доступны 7 дней в неделю, с 7:00 до 19:00.
На платформе собрана информация о:
- жилье;
- регистрации и юридической помощи;
- здравоохранении;
- семье и детях;
- активном отдыхе;
- домашних любимцах;
- мобильной связи и интернете;
- еде и одежде;
- образовании;
- работе и доходе.
Волонтеры, в свою очередь, могут помочь с:
- жильем;
- вопросами здравоохранения;
- организацией досуга;
- едой и напитками;
- одеждой и обувью;
- предметами гигиены;
- лекарством;
- образованием;
- работой;
- денежными пожертвованиями.
Сайт доступен на языках:
- украинском;
- русском;
- английском;
- нидерландском.