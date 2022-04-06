Украинцы в Нидерландах: где найти полезную информацию для беженцев

При поддержке королевы Нидерландов в стране работает официальный сайт для помощи украинским беженцам. Информация на нем представлена ​​на четырех языках.

Сайт доступен по ссылке. Также все желающие с помощью платформы могут присоединиться к команде волонтеров.

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Подробнее о сайте для украинцев в Нидерландах

"RefugeeHelp – это стартовая онлайн-платформа для украинских беженцев в Нидерландах и всех, кто хочет помочь. Динамическая платформа предлагает актуальную информацию и объединяет предложения от власти, неправительственных организаций, компаний и частных лиц. В RefugeeHelp потребности беженцев являются ведущими, объединяя спрос и предложение и направляя всех, кто хочет помочь. RefugeeHelp – это отправная точка для беженцев", – говорится в сообщении на сайте.

Для людей, которым нужна помощь, а также для тех, кто хочет поддержать украинцев в трудные времена, действует горячая линия. Обращаться нужно по телефону +31 (0) 20 300 7000. Консультации доступны 7 дней в неделю, с 7:00 до 19:00.

На платформе собрана информация о:

жилье;

регистрации и юридической помощи;

здравоохранении;

семье и детях;

активном отдыхе;

домашних любимцах;

мобильной связи и интернете;

еде и одежде;

образовании;

работе и доходе.

Волонтеры, в свою очередь, могут помочь с:

жильем;

вопросами здравоохранения;

организацией досуга;

едой и напитками;

одеждой и обувью;

предметами гигиены;

лекарством;

образованием;

работой;

денежными пожертвованиями.

Сайт доступен на языках:

украинском;

русском;

английском;

нидерландском.