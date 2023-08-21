Из Польши массово едут украинцы: названа причина

В последнее время на предприятиях, гостиницах, строительстве, кроме поляков, преимущественно работают граждане Украины. Однако приток иммигрантов из отдаленных стран ежемесячно постоянно растет. В частности, люди из Филиппин, Индонезии, Кении и Туниса все чаще присоединяются к рабочей силе.

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В недавнем докладе эксперт по рынку труда Анна Судольская подчеркнула переменную динамику на европейском рынке труда. Поскольку все больше поляков едут в Германию в поисках более оплачиваемой работы, количество украинских работников в Польше заметно уменьшилось. Судольская утверждает, что в последнее время привлекательность работы, в частности, сезонной, для украинцев уменьшилась.

По ее словам, в 2022 году "кадровые проблемы отельеров и рестораторов решал наплыв женщин-беженок из Украины". Ожидается, что эта популяция восполнит кадровые пробелы и внесет вклад в общую рабочую силу в разных секторах.

Сегодня мы видим, что 70 – 8 0% этих людей не вернулись к работе. Скорее всего, они вернулись в Украину, поехали в Германию или где-нибудь на работу,

– говорит Судольская.

Чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, владельцам бизнеса рекомендуется создавать среду, побуждающую украинских граждан оставаться в Польше.

Управление социального страхования Польши подчеркнуло необходимость интенсифицированных программ обучения и улучшения условий труда с учетом распространенных демографических моделей. Поскольку количество украинцев, требуемых в разных отраслях, продолжает расти, содействие их содержанию стало приоритетом.

Из-за массового отъезда украинцев в Польше не хватает работников / Фото UnSplash

Кто из украинцев намерен остаться в Польше?

Этот вопрос исследовали эксперты миграционной платформы EWL Причины оставаться или ехать домой очень зависят от возраста беженцев. Молодежь чаще планирует задержаться на год и дольше, а вот люди постарше – спешат вернуться домой.

Намерения украинцев в Польше таковы:

18 – 25 лет: 21% хотят остаться в Польше, а 12% – вернуться в Украину;

26 – 35 лет: 26% намерены остаться, а 36% – вернуться в Украину;

36-45 лет: на 13% больше граждан Украины намерены остаться в Польше, чем тех, кто хочет вернуться домой;

от 45 лет: хотят остаться в Польше 5%, а возвратиться домой 12%.