Из Польши массово едут украинцы: названа причина
Источник:Rzeczpospolita
Украинцы начали массово уезжать из Польши в поисках лучшей жизни. Массовая эмиграция украинцев привела к сложной ситуации для владельцев польского бизнеса в поиске украинских работников.
Почему украинцы выезжают из Польши?
В последнее время на предприятиях, гостиницах, строительстве, кроме поляков, преимущественно работают граждане Украины. Однако приток иммигрантов из отдаленных стран ежемесячно постоянно растет. В частности, люди из Филиппин, Индонезии, Кении и Туниса все чаще присоединяются к рабочей силе.
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В недавнем докладе эксперт по рынку труда Анна Судольская подчеркнула переменную динамику на европейском рынке труда. Поскольку все больше поляков едут в Германию в поисках более оплачиваемой работы, количество украинских работников в Польше заметно уменьшилось. Судольская утверждает, что в последнее время привлекательность работы, в частности, сезонной, для украинцев уменьшилась.
По ее словам, в 2022 году "кадровые проблемы отельеров и рестораторов решал наплыв женщин-беженок из Украины". Ожидается, что эта популяция восполнит кадровые пробелы и внесет вклад в общую рабочую силу в разных секторах.
Сегодня мы видим, что 70 – 8 0% этих людей не вернулись к работе. Скорее всего, они вернулись в Украину, поехали в Германию или где-нибудь на работу,
– говорит Судольская.
Чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, владельцам бизнеса рекомендуется создавать среду, побуждающую украинских граждан оставаться в Польше.
Управление социального страхования Польши подчеркнуло необходимость интенсифицированных программ обучения и улучшения условий труда с учетом распространенных демографических моделей. Поскольку количество украинцев, требуемых в разных отраслях, продолжает расти, содействие их содержанию стало приоритетом.
Из-за массового отъезда украинцев в Польше не хватает работников / Фото UnSplash
Кто из украинцев намерен остаться в Польше?
Этот вопрос исследовали эксперты миграционной платформы EWL Причины оставаться или ехать домой очень зависят от возраста беженцев. Молодежь чаще планирует задержаться на год и дольше, а вот люди постарше – спешат вернуться домой.
Намерения украинцев в Польше таковы:
- 18 – 25 лет: 21% хотят остаться в Польше, а 12% – вернуться в Украину;
- 26 – 35 лет: 26% намерены остаться, а 36% – вернуться в Украину;
- 36-45 лет: на 13% больше граждан Украины намерены остаться в Польше, чем тех, кто хочет вернуться домой;
- от 45 лет: хотят остаться в Польше 5%, а возвратиться домой 12%.