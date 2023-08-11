Молдова закрывает центры размещения для украинских беженцев: причины

В Молдове закрывают несколько центров размещения для украинских беженцев. Главная причина – сокращение расходов на их содержание.

Об этих изменениях заявил министр труда и социальной защиты населения Молдовы Алексей Бузу. По его словам, страна пытается интегрировать беженцев в экономическую и социальную жизнь. Но в правительстве Молдовы обещают, что ни один беженец не останется без крова.

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Что будет с центрами размещения беженцев?

Оставят ли функционировать центр размещения зависит от возможностей здания и количества проживающих там людей.

Ни один беженец не будет выброшен на улицу без альтернативы. Эти центры — временные, у нас есть ситуации, когда ими руководят люди, не имеющие необходимой подготовки, потому что они были созданы в кризисной ситуации.

– отметил Бузу.

Министр добавил, что если центр рассчитан на 200 человек, а в нем находится 60 беженцев, то не удастся сократить определенные расходы, особенно в холодное время года, когда приходится отапливать все помещение. Потому Молдова пытается найти правильный подход и альтернативные варианты для переселенцев из Украины.

В настоящее время сеть центров временного размещения беженцев в стране содержится на средства партнеров. Дополнительные расходы, преимущественно касающиеся медицинской помощи, финансируются из госбюджета Молдовы.

Украинцы в Польше начали получать квартиры

Напомним, в конце июля парламент Молдовы поддержал продление режима чрезвычайного положения еще на 60 дней в связи с российской агрессией в Украине.

Местные власти Польши выделили квартиры для 55 семей беженцев в Опольском воеводстве. Ранее эти дома отремонтировали за средства Евросоюза. В отремонтированных квартирах украинцы смогут жить около года. После этого эти квадратные метры предоставят другим беженцам или жителям региона, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Средняя площадь таких квартир составляет 40 – 50 м². Там смогут расселить более 200 человек. В доме будет свежий ремонт, новая бытовая техника и мебель. На финансирование проекта социального жилья уже было выделено 6 миллионов злотых.