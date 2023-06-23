Украинцы могут бесплатно учиться в университетах Германии: как это сделать

Лекции будут проводиться на английском языке с переводом на украинский. О факультетах, дисциплинах и поступлении в бюджет можно узнать на сайте самого университета.

К тому же, Берлинский свободный университет помогает интегрироваться в немецкое общество и понять его культуру.

Рейнско-Вестфальский технический университет

Это заведение предлагает украинским беженцам консультации по вопросам образования, полное или частичное финансирование, языковые курсы, бесплатное питание и легальный статус беженца.

Плата за обучение, проживание, частное обучение, транспортные расходы и т.п. финансируются на срок до 30 месяцев.

Бременский университет

Бременский университет предлагает присоединиться к Академии развития доступа к высшему образованию, доступной только для бакалавров.

Академия ориентирована на разные целевые группы с акцентом на языковую и техническую подготовку. Подготовительная программа предлагает курсы немецкого языка от уровня А2 до С1. Учеба также позволяет получить дополнительные базовые знания и наладить контакты с научным сообществом города и страны.

Дедлайн подачи заявок – 30 июня 2023 года. Сделать это можно по ссылке.

Бременский университет / Фото Uni Bremen

Ганноверский университет Лейбница

Заведение предоставляет информацию об образовании, исследованиях, языковых курсах, консультационных услугах и финансовой поддержке. Чтобы учиться здесь, необходимо подтвердить знание языка и перевести украинские образовательные документы на немецкий язык.

Вы имеете право участвовать в программе, если проживаете в стране менее 15 месяцев. Чтобы получить стипендию, вы можете найти вебсайты, которые предлагают необходимую образовательную поддержку. В частности, это следующие организации:

Гамбургский университет

Есть два основных требования для вступления:

признание иностранного аттестата об окончании школы. Это можно сделать непосредственно в университете, подтверждение достаточного знания немецкого языка – уровень минимум B2.

Бесплатные занятия для беженцев из Украины проводят следующие кафедры:

юридический факультет,

факультет экономики и социальных наук,

медицинский факультет,

факультет педагогических наук,

гуманитарный факультет,

факультет математики, информатики и естественных наук,

факультет психологии и наук о движении человека,

факультет бизнес-администрирования.

Магистры и докторанты из Украины могут пройти научную стажировку в рамках бесплатного переезда в Гамбургский университет.