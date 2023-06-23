Берлинский свободный университет
Freie Universität Berlin предлагает следующие возможности для беженцев из Украины:
- социально-психологическое консультирование,
- финансовая поддержка,
- специальные гранты для образования.
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Лекции будут проводиться на английском языке с переводом на украинский. О факультетах, дисциплинах и поступлении в бюджет можно узнать на сайте самого университета.
К тому же, Берлинский свободный университет помогает интегрироваться в немецкое общество и понять его культуру.
Рейнско-Вестфальский технический университет
Это заведение предлагает украинским беженцам консультации по вопросам образования, полное или частичное финансирование, языковые курсы, бесплатное питание и легальный статус беженца.
Плата за обучение, проживание, частное обучение, транспортные расходы и т.п. финансируются на срок до 30 месяцев.
Бременский университет
Бременский университет предлагает присоединиться к Академии развития доступа к высшему образованию, доступной только для бакалавров.
Академия ориентирована на разные целевые группы с акцентом на языковую и техническую подготовку. Подготовительная программа предлагает курсы немецкого языка от уровня А2 до С1. Учеба также позволяет получить дополнительные базовые знания и наладить контакты с научным сообществом города и страны.
Дедлайн подачи заявок – 30 июня 2023 года. Сделать это можно по ссылке.
Бременский университет / Фото Uni Bremen
Ганноверский университет Лейбница
Заведение предоставляет информацию об образовании, исследованиях, языковых курсах, консультационных услугах и финансовой поддержке. Чтобы учиться здесь, необходимо подтвердить знание языка и перевести украинские образовательные документы на немецкий язык.
Вы имеете право участвовать в программе, если проживаете в стране менее 15 месяцев. Чтобы получить стипендию, вы можете найти вебсайты, которые предлагают необходимую образовательную поддержку. В частности, это следующие организации:
Гамбургский университет
Есть два основных требования для вступления:
- признание иностранного аттестата об окончании школы. Это можно сделать непосредственно в университете,
- подтверждение достаточного знания немецкого языка – уровень минимум B2.
Бесплатные занятия для беженцев из Украины проводят следующие кафедры:
- юридический факультет,
- факультет экономики и социальных наук,
- медицинский факультет,
- факультет педагогических наук,
- гуманитарный факультет,
- факультет математики, информатики и естественных наук,
- факультет психологии и наук о движении человека,
- факультет бизнес-администрирования.
Магистры и докторанты из Украины могут пройти научную стажировку в рамках бесплатного переезда в Гамбургский университет.