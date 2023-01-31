Украинцы в Испании могут получить до 500 евро пособия: условия предложения

31 января 2023, 19:01
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Источник:

Visit Ukraine

Каждая страна, приютившая у себя украинских беженцев, предложила им немало поддержки. Одна из таких – финансовая. В частности, материальную помощь оказывает Испания.

Финансовая помощь в провинции Риоха для украинцев

Так, украинские беженцы, проживающие в испанской провинции Риоха (La Rioja), могут претендовать на получение денежной помощи. Узнайте, что необходимо для получения выплаты и как оформить заявку.

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Выплаты предоставляются в размере:

  • 400 евро в месяц на взрослого;
  • дополнительно 100 евро на несовершеннолетних детей.
Обратите внимание! Подать заявку на получение выплаты можно до 31 мая 2023 года.

Что нужно, чтобы получать выплаты в Испании

Для того чтобы претендовать на финансовую помощь, лицо должно отвечать следующим критериям:

  • иметь статус временной защиты в Испании;
  • быть зарегистрированным в одном из муниципалитетов провинции La Rioja;
  • доказать, что вы нуждаетесь в финансовой помощи, то есть имеете низкий месячный доход;
  • не получать пособия в других организациях и других муниципалитетах Испании.

Как оформить заявку

Денежную поддержку можно оформить двумя способами:

  • подать заявку онлайн на сайте;
  • подать заявку лично, в одном из офисов (адреса можно найти по ссылке).

Финансовая помощь в провинции Риоха для украинцев / Фото finance

Для оформления выплат понадобятся следующие документы:

  • документ, подтверждающий предоставление статуса временной защиты;
  • документ о регистрации в провинции La Rioja, в нем должны быть указаны все члены семьи, на которых вы оформляете выплаты;
  • заявление о предоставлении финансовой помощи.

С вопросами по оформлению финансовой помощи для украинцев в провинции La Rioja можно обращаться по телефону: 941 29 11 00.

Автор: Марта Касіянчук