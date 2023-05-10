Ирландия предложит украинцам деньги за возвращение домой: подробности

Страны ЕС активно обсуждают программы, чтобы ускорить возвращение украинцев домой по истечении срока временной защиты. Один из потенциальных сценариев предложило ирландское правительство.

Правительство Ирландии не исключает финансовую помощь украинским беженцам при выезде из страны. К тому же государство выделило категории населения, которым разрешат остаться после завершения действия временной защиты.

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Как власти Ирландии хотят мотивировать украинцев возвращаться домой

Правительство страны рассматривает возможность продолжения финансовой поддержки украинцев после добровольного возвращения в Украину. Денежные средства могут поступать в течение определенного времени после выезда из Ирландии.

Еще один вариант, который рассматривают власти государства: разрешить проживание для тех, кто учится или работает. Также остаться в Ирландии позволят тем, кто не может вернуться по состоянию здоровья.

Граждане Украины в Ирландии получают пособие по безработице, а пожилые люди (которым более 66 лет) – дополнительные социальные выплаты. Для многих украинцев возвращение домой может быть достаточно сложным: и по экономическим, и по личным причинам. Поэтому власти Ирландии пытаются сделать возвращение в Украину более привлекательным и выгодным для беженцев.

Планируют ли украинцы возвращаться из Ирландии: опрос

На следующий день после полномасштабного вторжения Ирландия открыла свои границы для беженцев из Украины. Сейчас в стране временно проживает около 70 тысяч украинцев, получающих всяческую поддержку от правительства.

Недавний опрос организации "Ukrainian Action" в Ирландии показал, что 41% украинцев планируют остаться в стране навсегда. 32% пока не уверены в своих планах, а еще 24% респондентов намерены вернуться домой, в Украину.

Европейская комиссия будет и далее дискутировать со всеми странами ЕС, как лучше завершить временную защиту украинцев. Известно, что статус останется действующим до марта 2024, но впоследствии его могут продлить еще на год.