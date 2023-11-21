Места есть не везде: какие земли Германии принимают украинцев в ноябре

Каждый месяц тысячи украинских беженцев продолжают прибывать в Германию. Большинство федеральных земель сейчас новых жителей не принимают. В больших городах не хватает мест.

Условия в разных лагерях существенно не отличаются, поэтому искать, где лучше, нет смысла. Где именно в Германии еще можно разместиться в ноябре — читайте дальше.

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В Германии не хватает мест. Большие города уже не принимают

Если искатели приюта приезжают в Германию и не имеют родственников или знакомых, которые могут разместить и прописать в своем жилище, следует обращаться к пунктам приема беженцев. Там новоприбывших регистрируют, помогают с временным жильем и затем распределяют на поселения в землях Германии. Выбрать место, куда могут отправить, нет возможности.

Некоторые лагеря уже не принимают новых беженцев, ведь они полностью заполнены.

В каких лагерях есть места в ноябре

По последним данным волонтеров организации UAhelp, беженцев из Украины еще принимают в таких федеральных землях:

Берлин:

Бывший аэропорт Tegel – это главный пункт первоначального приема. С него распределяют на расселение по всей территории Германии. Центр находится на закрытой территории, а внутрь можно попасть только на специальном автобусе. Если переселенцы прибывают на автомобиле, им нужно оставить его на парковке снаружи и заехать на территорию на автобусе. Адрес: Airport Tegel, Saatwinkler Damm в 13405. Телефон: 030 9012 7127.

Бавария:

Бамберг (Bamberg Ankerzentrum). Сейчас беженцев принимает этот лагерь в Верхней Франконии. Адрес: Erlenweg 4, 96050 Bamberg.

(Bamberg Ankerzentrum). Сейчас беженцев принимает этот лагерь в Верхней Франконии. Адрес: Erlenweg 4, 96050 Bamberg. Цирндорф (Ankerzentrum Zirndorf). Не принимает беженцев. Адрес: Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf.

(Ankerzentrum Zirndorf). Не принимает беженцев. Адрес: Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf. Эргольдинг. Лагерь не принимает людей из Украины. Адрес: Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding.

Гессен:

Гиссен. Желательно прибыть в лагерь в 20:00 в будни. В остальное время приема придется подождать. Если прибываете поздно ночью и без автомобиля, можно обратиться в Bahnhofsmission во Франкфурте. Там помогут с размещением на ночь. Адрес лагеря: Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle.

Баден-Вюртемберг:

Карлсруй. Не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле, ведь на месте нет парковки. Также не допускают с домашними животными больше кошки. Адрес: Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe.

Не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле, ведь на месте нет парковки. Также не допускают с домашними животными больше кошки. Адрес: Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe. Месштеттен. Проще добраться на машине, на общественном транспорте достаточно сложно. Не принимают с большими собаками (более 35 килограммов) и собаками опасных пород. Адрес: Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten.

Проще добраться на машине, на общественном транспорте достаточно сложно. Не принимают с большими собаками (более 35 килограммов) и собаками опасных пород. Адрес: Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten. Фрайбург. В лагере не принимают беженцев, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе. Можно заселиться с небольшими животными, но они должны находиться рядом с хозяевами. Собак нужно держать на поводке. Адрес: Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg.

В лагере не принимают беженцев, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе. Можно заселиться с небольшими животными, но они должны находиться рядом с хозяевами. Собак нужно держать на поводке. Адрес: Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg. Ульм. Сейчас не принимают беженцев. Адрес: Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm.

Сейчас не принимают беженцев. Адрес: Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm. Зиндельфинген (Sindelfingen Messehalle). Лагерь не принимает украинцев. Адрес: Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen.

(Sindelfingen Messehalle). Лагерь не принимает украинцев. Адрес: Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen. Элльванген. Лагерь переполнен и не принимает беженцев. Адрес: Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen.

Лагерь переполнен и не принимает беженцев. Адрес: Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen. Зигмаринген (Sigmaringen). У лагеря больше нет места для беженцев. Адрес: Binger Straße 28, 72488 Sigmaringen.

Нижняя Саксония:

Ганновер Messehalle. Лагерь закрылся 14 сентября 2023 года. Теперь новоприбывших переправляют в лагерь Брамше. Адрес: Halle 25, Messegelände, 30521 Hannover.

Лагерь закрылся 14 сентября 2023 года. Теперь новоприбывших переправляют в лагерь Брамше. Адрес: Halle 25, Messegelände, 30521 Hannover. Брамше. Лагерь принимает беженцев. У работников лагеря Messehalle в Ганновере можно получить билет в лагерь в Брамше бесплатно. Адрес: Im Rehhagen 8 49565 Bramsche.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум. Лагерь для беженцев принимает новоприбывших. Адрес: Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung.

Саксония:

Меране. Лагерь работает. Адрес: Seiferitzer Schulweg 10, 08393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung.

Лагерь работает. Адрес: Seiferitzer Schulweg 10, 08393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung. Лейпциг (Leipzig-Mockau 1). Лагерь сейчас не принимает украинцев. Адрес: Am Alten Flughafen 8, 04356 Leipzig.

(Leipzig-Mockau 1). Лагерь сейчас не принимает украинцев. Адрес: Am Alten Flughafen 8, 04356 Leipzig. Дрезден (Messe Dresden). В городе сейчас не принимают беженцев и перенаправляют их в Меране. Адрес: Messering 8a, 01067 Dresden.

Тюрингия:

Хермсдорф (Hermsdorf). Лагерь принимает украинцев. Адрес: Max-Hellermann-Straße 15.

Лагерь в Зуль (Suhl) больше не принимает беженцев.

Лучше ехать в ту локацию, куда легче добраться. Искать лагерь с лучшими условиями не нужно, они ведь везде одинаковы.

В Германии хотят сократить помощь тем, кто не выходит на работу

Германия приняла больше всего переселенцев из Украины. Многие проживают в стране, пользуясь социальными льготами. Но немецкие власти пытаются стимулировать беженцев трудоустраиваться, а не рассчитывать на выплаты.

Глава фракции ХДС в Бундестаге Александр Добриндт считает, что система выплат для украинских беженцев непродумана. Он подчеркнул, что некоторые из них выбирают соцвыплаты, а не поиск работы. Поэтому он предлагает сократить помощь для тех, кто не идёт работать.

Александр Добриндт добавил, что нужно предложить каждому взрослому украинскому беженцу работу. Но если они отказываются от нее, соцвыплаты должны быть уменьшены.