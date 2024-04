Рискнула пойти за мечтой: интервью с Валерией Леденко – владелицей агентства в Париже

Валерия Леденко строила успешную карьеру в Киеве. Однако после 24 февраля 2022 года переехала в Париж, который, по ощущениям, всегда был ее вторым домом. Во французской столице Валерия рискнула пойти за мечтой и основала собственное коммуникационное агентство Oh my brand! Заграница 24 пообщался с Валерией о жизни в Париже, деятельности Oh my brand!, карьере во Франции, поддержке Украины со стороны французов и "Эмили в Париже".

"Париж был городом мечты, однако переезд я не планировала"

Какой была ваша жизнь до 24 февраля 2022? Вы строили карьеру в Украине?

До 24 февраля я жила в Киеве. Работала pr-менеджером 1+1, продвигала имиджевые развлекательные проекты телеканала, например "Танцы со звездами", "Голос страны" и тому подобное. Также разрабатывала и имплементировала коммуникационные стратегии клиенты для клиентов из других сфер бизнеса: с IT, с шоубиза, с ресторанного и тому подобное. Карьера хорошо развивалась, я никуда не собиралась переезжать.

Как вы встретили начало полномасштабного вторжения? Вспомните, пожалуйста, этот день.

Накануне слушала экспертов, которые обсуждали, насколько вероятно полномасштабное вторжение. Потом с мыслями, что в 21 веке это невозможно, и все в моей жизни будет хорошо, пошла спать. Проснулась от первого взрыва. Сначала подумала, что это – салюты. Потом поняла, что 5 утра, значит, что-то не то. Взяла собаку, документы, села в коридоре и начала связываться с друзьями и узнавать новости.

Когда и как появилась идея переезда во Францию? Вы выбрали эту страну, руководствуясь условиями, которые она предлагает, или мечтали пожить там определенное время, просто при других обстоятельствах?

Париж был городом моей мечты. По ощущениям это – мой второй дом. Однако переезд я не планировала. 24 февраля я просто закрыла квартиру, села в машину к друзьям, и мы отправились в сторону границы. Далее я оказалась у друзей в Германии. Прожила там две недели, поняла, какие условия, и думала уже регистрировать временную защиту. А потом друзья из Парижа пригласили меня к себе в гости на несколько дней. Завершилось это тем, что я очень четко поняла, где на самом деле хочу жить. В Германию впоследствии я вернулась только на день: забрать остальные вещи.

Бесспорно, остаться в Германии было бы рациональнее, ведь там живут многие мои друзья, есть немало интернациональных компаний, где основной язык общения – английский, также государство предоставляло жилье. Но я рискнула пойти за своей мечтой. Если есть возможность переехать в Париж, то когда как не сейчас?



Валерия рискнула пойти за мечтой / Фото, предоставленное 24 Каналу

Иностранные СМИ утверждают, что украинцы очень неохотно едут во Францию. Чаще всего в качестве причин называют бюрократию и недостаточный уровень коммуникации между государством и людьми. Вы почувствовали это на себе?

Мне трудно сейчас говорить об уровне коммуникации, потому что я переехала два года назад. Но могу сказать: если нужно найти информацию, это не займет много времени. Есть в фейсбуке сообщества "Украинцы в Париже", "Украинцы во Франции". Существуют сайты, которые создали украинцы с большим опытом жизни во Франции. Они объясняют все бюрократические процедуры, рассказывают, куда обращаться (есть необходимые адреса). Некоторые украинцы, которые длительное время здесь живут, предлагают свои услуги на бесплатных началах. В частности, как переводчики и административные консультанты.

Я не могу сказать, что есть недостаток информации. Все можно найти при желании. Даже когда приходишь регистрироваться в центр для беженцев, там обязательно есть украиноязычные специалисты. Они переведут, объяснят, дадут необходимые адреса.

Что касается бюрократии, то со слов друзей, которые живут в разных странах – она везде плюс-минус одинаковая. Вопрос в том, что мы просто к этому не привыкли.

"Со мной были готовы общаться на любом языке, лишь бы только достичь взаимопонимания"

На момент переезда вы уже изучали французский или начали осваивать его в Париже? И как вообще во Франции с восприятием английского?

Французский как хобби изучала когда-то в Киеве еще до пандемии COVID-19. Кажется, полгода. Могла сказать как меня зовут, сделать заказ в буланжери, перекинуться несколькими словами с французами во время путешествия. На этом все.

Фактически с нуля французский я начала изучать уже с первой недели в Париже. Сейчас так и продолжаю – занимаюсь с репетитором трижды в неделю. Так как 90% моих клиентов – французы, у меня сформировалось франкоязычное окружение, что очень способствует интеграции и изучению языка.

Что касается английского, скажу так: со мной были готовы общаться на любом языке, лишь бы только найти достичь взаимопонимания. Я никогда не встречала, чтобы кто-то негативно реагировал на английский. С первыми клиентами французами я начала работать после года изучения языка. Тогда мой французский был еще очень "сырой", и они сами предлагали, перейти на английский, главное, чтобы было комфортно.

Есть определенная категория французов, которые английский просто не знают. Например, это люди в возрасте 50+, которые не изучали его в школе или их деятельность не была никак с ним связана. Это – нормально. Это отнюдь не говорит о негативном отношении к английскому.

В инстаграме вы часто публикуете фото чуда, по имени Бетти. Что стоит знать о переезде во Францию с любимцем? Французы в целом – пэт-френдли?

О, да, Бетти здесь – звезда. Люди на нее очень классно реагируют. Она им нравится. Она очаровывает их в мгновение ока. Я шучу, что могу уже брать с туристов по евро каждый раз, когда они фотографируются с Бетти.

На мой взгляд, Франция – пэт-френдли. Я могу ездить с Бетти в метро (в Киеве, по крайней мере, до начала полномасштабного вторжения, это было запрещено). Обычно спокойно захожу с собакой в ресторан, магазин, аптеку. Много где есть миски с водой для животных. Конечно, есть определенные буланжери или супермаркеты, которые запрещают вход с любимцем, но таких не так много мне попадалось. Если даже в парке есть запрет на выгул собак, то обычно рядом есть специально отведенная для этого зона. Все довольно хорошо организовано.



В Париж Валерия переехала с пушистой компаньонкой Бетти / Фото, предоставленное 24 Каналу

"1 января 2023 года я зарегистрировала Oh my brand!"

Как вы начали поиски работы? Чем рынок труда во Франции отличается от украинского?

У меня не слишком большой опыт по поиску работы в Киеве. В основном меня рекомендовали, но могу сказать, что и во Франции очень часто находят работу именно благодаря нетворкингу.

Для французов очень важно образование, из какого университета диплом. Если мы говорим об IT-сегменте, то отдадут предпочтение людям с дипломами известных университетов, которые выпускают сильных специалистов. На мой взгляд, в Украине эта история не столь актуальна, ведь существует много узкоспециализированных курсов, которые порой эффективнее полноценного университетского образования.

Кроме того, французы доверяют рекомендациям друг друга. Охотнее будут работать с человеком, которого кто-то знает и может поручиться.

Владельцы компаний делились со мной, что для них очень важны личные качества кандидата. В Украине, когда отправляешь резюме, не очень много менеджеров или рекрутеров обращают внимание на твои хобби. Обычно, их подают где-то в конце страницы.

Во Франции жизнь вне работы – очень важна. И здесь стоит конкретизировать, что именно наполняет твою жизнь. Если ты любишь музеи, то какие, какое направление в искусстве интересует больше всего. Если любишь готовить, то расскажи, какие блюда. Французам важно твое персоналити. Ты должен вписаться в коллектив, жить еще чем-то, кроме работы.

Когда я начала искать работу, пересматривала все возможные ресурсы. Отправляла резюме, откликалась почти на каждую вакансию, которая соответствовала моему опыту. Даже на джуниор-позиции. Потому что французский на тот момент я вообще не знала, поэтому понимала, что придется снижать свои ожидания. Но результата это не принесло. На резюме просто не отвечали. Активный поиск длился примерно полгода. За это время мне позвонили только из одной компании.



Валерия ведет блог о жизни в Париже / Фото, предоставленное 24 Каналу

На каком этапе возникла идея создать собственное коммуникационное агентство? Какие сложности и неожиданные открытия вас ждали?

Примерно в августе 2022 года я поняла, что точно хочу оставаться во Франции. Первым вопросом было: как это сделать, если прекратится временная защита. Вторым: мне нужно было найти работу здесь, а не продолжать работать с украинским рынком.

От работы именно здесь зависит очень многое: возможность аренды квартиры, получение постоянного вида на жительство и так далее. Я четко осознавала, что нужно двигаться в этом направлении. Если мои поиски как наемного работника не приносят результатов, то нужно смотреть шире.

Здесь мне помогли собственно французы. Я все время коммуницировала со знакомыми, друзьями. И они подсказали, что можно открыть собственное дело. Это, пожалуй, похоже на наш ФЛП. Но я регистрируюсь не как Валерия Леденко, я регистрирую собственную компанию.

Примерно полгода я готовилась, выясняла, какие мне нужны документы, искала бухгалтера, админ-консультанта, закрывала сотрудничество с украинскими клиентами. А 1 января 2023 года я уже зарегистрировала Oh my brand! Начала год с чистого листа.

С какими проектами работает ваше агентство?

Основная деятельность Oh my brand! направлена на digital marketing. Сейчас мои основные клиенты – компании, которые работают в сфере дата консалтинга.

Я развиваю Employer branding, Product PR, под ключ закрываю ведение социальных сетей компаний. В команде есть дизайнер, копирайтер и несколько пиарщиков, которые работают на иностранные рынки.

Кто был вашим первым клиентом? Как вы нашли друг друга?

Мне дали шанс знакомые. Я предложила собственную коммуникационную стратегию для IT-компании, которую мне поручили уже воплотить в жизнь. Следующие клиенты стали приходить сами, видя мою работу.

"Французы наслаждаются здесь и сейчас"

Неоднократно слышала такой тезис, что в странах ЕС соцсети брендов развивают гораздо слабее, чем в Украине. И зарубежный рынок нуждается собственно в наших специалистах. Какие выводы вы сделали из собственного опыта?

Если мы говорим с позиции украинского опыта, то да, отстают, ведь не очень понимают ценность этого. Если компания вообще никогда не имела коммуникационщика, то довольно сложно доказать, что он вообще им нужен. Потому что все и так функционирует прекрасно: много клиентов, хорошая репутация на рынке. Зачем тогда это? Здесь коммуникационщикам надо доказывать свою ценность. Но обычно, когда начинают выстраивать коммуникации и видят результат работы, то осознают преимущества.

По моему мнению, другое восприятие соцсетей, в частности, связано с разницей менталитета. Вообще французы не особо настроены на то, чтобы демонстрировать свою жизнь. Никакого телефона во время обеда или корпоратива. Они наслаждаются здесь и сейчас, а не фиксируют то, что происходит вокруг. За исключением блогеров, конечно. Это – часть их профессии.



Во Франции наслаждаются жизнью здесь и сейчас / Фото, предоставленное 24 Каналу

Инфлюенс-маркетинг во Франции вообще развивается? Или блогеры здесь имеют меньший кредит доверия?

У меня еще не было кейса сотрудничества в сфере инфлюенс-маркетинга в Париже. Единственное, что записали подкаст с блогером, который поднимает актуальные вопросы в сфере искусственного интеллекта. Это только первый шаг. Мне интересно исследовать местный рынок и расширять свои возможности.

Вы планируете формировать свою команду? Специалисты из Украины смогут присоединиться к Oh my brand?

Сейчас я регулярно привлекаю специалистов на фрилансе, есть несколько человек с которыми работаем уже не один месяц. Мне нужны специалисты, которые могут закрыть задачи по выходу на другие рынки, например Великобритании. Но кроме экспертизы, специалист должен иметь статус частного предпринимателя, чтобы иметь возможность выставлять счет.

"Работа здесь – как часть жизни, а не ее смысл"

Как французы соблюдают баланс между работой и личной жизнью? Потому что существует стереотип, что в их work-life balance собственно life существенно преобладает.

Согласно исследованиям, которые я смотрела в начале 2024 года, для поколения 25 – 35 лет при выборе работодателя на первом месте – work-life balance. Именно он – один из главных критериев, как молодые люди выбирают себе работу.

По своим клиентам я вижу, что у них все четко регламентировано законом. Люди не перерабатывают, иначе это должны оплатить. Во время отпуска или больничного никто не имеет права беспокоить с рабочими вопросами. Очень уважают личное время и пространство. После завершения рабочего дня сообщения от коллег не будут прилетать.

Возможно, это существует в других сферах. Я слышала, что ситуация на финансовом рынке – кардинально другая. В киноиндустрии и на телевидении – тоже свои правила.

Если очень обобщить, то работа здесь воспринимается как часть жизни, а не ее смысл.

Еще один стереотип: французы не представляют своей жизни без протестов. Часто это происходит?

Так, прошлом году в Париже забастовки против пенсионной реформы продолжались несколько месяцев. Часто это напоминало карнавал. Я наблюдала из окон своего офиса, как митингующие в костюмах Астерикса и Обеликса идут с цветными дымовыми шашками, а за ними едет вагончик с кофе.

Конечно, были ситуации, когда разбивали витрины магазинов, поджигали мусорные баки. Было время, когда отходы вообще не вывозили, и Париж превратился в груду мусора.

Любят, любят французы бастовать. Я это называю их национальной забавой. Но в основном забастовки – спланированы. СМИ рассказывают, когда и где они будут происходить, чтобы люди понимали, как добраться домой или на работу. Местные пытаются подстроить свою жизнь под забастовки, чтобы не страдать из-за них.

"Французы считают, что война – ужасная, и пытаются сделать все, что в их силах"

Среднестатистические французы поддерживают украинцев? Вы чувствуете это на примере своей истории?

Конечно. Я не встречала никого, кто бы не выражал свою поддержку, не пытался как-то помочь. Французы считают, что эта война – ужасная, и пытаются сделать все, что в их силах.

Очень многие местные открыли свои дома для украинских беженцев. Это стоит огромного уважения и благодарности, ведь это мужество и большое доверие впустить в свои дома людей, которых ты не знаешь.

"В Эмили – где-то 50% от реальной жизни"

Своей жизнью в Париже Валерия делится в lera_in_paris в инстаграме.

Франция – одна из самых романтизированных стран. Архитектура, мода, искусство, эстетика. Какой для вас Париж сейчас, когда вы уже два года прожили там?

Париж – разный. То, что мы видим в фильме "Эмили в Париже" или фильме "Полночь в Париже" – это лишь одна из его ипостасей.

Париж романтический – да.

Безгранично красивый – 100%.

Хорошо развита культурная жизнь – да.

Вкусно – бесспорно.

Но есть еще другая жизнь. Обычная, будничная. Что-то нас может шокировать. Что-то просто удивит.

В Париже – много бюрократии. Некоторые процессы – плохо отлажены. Все, как и везде.

Это город, в котором трудно найти и арендовать жилье. Спрос превышает предложение, поэтому действует огромная конкуренция. Выбираешь не ты квартиру, а квартира тебя. К этому надо приспособиться.

Париж он и роскошный, элегантный: с модными бутиками, стильно одетыми людьми, помпезными интерьерами. Но в то же время Париж – это и бедные районы, клошары (бездомные). Париж – разный. За фасадом он прячет много секретов.



Не все в "Эмили в Париже" – выдумка / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вы упомянули "Эмили в Париже". Если бы вам пришлось оценить эту историю по шкале нереалистичности на 100%, на сколько бы вы ее оценили? Это – абсолютный вымысел или что-то в теории все-таки могло произойти?

Как я говорила, там показана одна сторона Парижа. Что из этого точно маловероятно – так это то, что представительница американского маркетинга на раз-два решает проблемы в Париже без знания языка.

Много-много нюансов остаются за кадром: забастовки, легализация, поиск жилья, высокие цены, но кому нужно смотреть на проблемы. Все хотят отвлечься, посмеяться, вдохновиться. В общем, я бы сказала, что где-то 50% от реальной жизни. Хотя у каждого жизнь такая, которую он сам построил, поэтому все возможно.