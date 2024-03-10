Анна реализовывает благотворительные проекты, собирает деньги на нужды украинских защитников, а также – знакомит иностранцев с многовековой историей Украины. Когда ее родственник – воин – пропал без вести на фронте, Анна начала работать над фильмом "Магура", названным в честь украинской языческой богини войны и победы. Цель "Магуры" – привлечь внимание мира к пропавшим без вести в Украине и объединить людей вокруг общей болезненной темы.

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Закордон 24 пообщался с Анной о съемках "Магуры", Украине глазами британцев, культурной дипломатии и искусстве, которое не бывает вне политики.

"Первые месяцы я жила с приложением воздушной тревоги"

24 февраля 2022 года – где вы его встретили?

В Великобритании я живу уже 15 лет. В феврале 2022 приехала в Украину, чтобы отпраздновать двойной праздник: дни рождения мамы и маленькой племянницы (9 февраля).

Ради племянницы мы пытались создавать веселую атмосферу, но в воздухе уже чувствовалось напряжение. Люди ожидали, что что-то может произойти, но никто не знал, какой будет реальность. Очень хорошо помню эту энергетику и атмосферу. Но потом мне нужно было возвращаться в Великобританию.

24 февраля я болела COVID-19. Когда начали поступать новости, был полный шок, непонимание, что будет, страх за близких, страх за Украину.

Сначала я написала родственнику в Россию. Сейчас мы с ним уже не общаемся. А тогда я спросила, почему они нас бомбят. Родственник ответил что-то непонятное. Возможно, боялся. Мы просто закончили разговор.

К тому времени я уже выздоравливала от COVID-19, поэтому позволила себе сразу поехать на большой митинг в Лондон. А уже через неделю я начала свой первый проект, посвященный Украине, – "Музыка в помощь". Сейчас удалось собрать уже 25 тысяч фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона гривен – 24 Канал). Деньги передали благотворительному фонду British-Ukrainian Aid (Британско-Украинская помощь).

Относительно эмоций, которые я чувствовала... это был абсолютный хаос. Хотя я не находилась в Украине, но установила себе приложение воздушной тревоги. Чтобы знать, когда она во Львове. Первые два месяца я жила с этим приложением.

Фрагмент из выступления Анны в рамках проекта "Музыка на помощь": смотрите видео

Какой была реальность в первые дни полномасштабной войны в Лондоне?

Поддержка Украины была глобальной. И со стороны самих британцев, и со стороны украинцев, которые в то время жили в Великобритании.

Первые 8 лет я жила в Лондоне. Сейчас – живу в Кембридже. Тогда я сразу поехала в Лондон, потому что знала, что там будет больше сплочения людей. До полномасштабного вторжения России в Украину в Кембридже жило 7 – 8 украинцев, которые ежегодно менялись, потому что приезжали на обучение, а еще 4 человека (включая меня), которые живут здесь постоянно.

Поддержку Украине выразили колоссальную. В Лондоне были очень масштабные протесты под российским посольством и стихийная ходьба через Лондон с сине-желтыми флагами. Все новости писали об Украине.

"Фильм "Магура" должен достучаться до иностранцев"

Идея фильма "Магура" появилась после того, как вы пережили личную трагедию: близкий человек пропал без вести. Вы можете поделиться этой историей?

Имя человека не могу озвучить для его приватности. Но это произошло в семье. Я общалась с воином за неделю до его исчезновения. Мы пока так и не знаем, что случилось. Есть много вариантов. Конечно, мы живем с верой и надеждой, что он вернется.

Но это во мне взбудоражило креативные размышления: что я могу сделать, чтобы осветить тему пропавших без вести за рубежом. С начала полномасштабного вторжения я поставила свою карьеру оперной певицы и ее развитие на паузу. Все мои попытки, все мои действия – направлены на то, чтобы держать Украину в фокусе за рубежом.

У меня есть постоянные медийные контакты, особенно в Кембриджшире. Я благодарна, что британцы приглашают меня на интервью. Таким образом они поддерживают Украину и держат ее в медиапространстве.

Я начала думать, что могу сделать, чтобы осветить и тему пропавших без вести. В Англии есть такое выражение "elephant in the room" ("слон в комнате") – когда есть какая-то большая проблема, но о ней никто не говорит. И, конечно, большая печаль и большая проблема, что мы не знаем судьбы многих людей в Украине. Для их родных и друзей это – очень сложный процесс и состояние. Потому что когда нет никакой информации, ты живешь в таком постоянном сложном душевном моменте. Когда по сто раз в день меняется мысль, что могло произойти. Подсознание рисует картинки, и приходится себя просто останавливать и продолжать свою работу.

Мои проекты помогают держаться психологически и мне самой. Потому что понимаю, что я делаю вклад со своей стороны, как и каждый украинец и украинка.

Фильм "Магура" прежде всего направлен на то, чтобы достучаться до иностранцев. Он будет длиться 10 минут. Как оперная певица я стараюсь связать все со своим профессиональным мастерством и своими профессиональными контактами.



Съемки "Магуры" проходили в Украине и Великобритании / Фото, предоставлено 24 Каналу, автор – Даша Тендитная

"Магура" будет базироваться на оперной арии. Сколько длится она, столько продлится и фильм. Он будет визуальным. Без слов.

Ария состоит из 3 частей. Как режиссер я разделила "Магуру" на 3 части. Первая представляет прошлое, до войны. Средняя – настоящее. Это – единственная часть фильма, в которой будут документальные кадры из Украины. Первые 15 секунд – материалы войны, как происходило вторжение со стороны россиян. А дальше – кадры, как мы находили в себе силы: от простых людей, которые останавливали руками танки, до наших храбрых воинов на фронте. Третья часть – будущее, когда Украина победила. Будет элемент, который четко будет указывать, что прошел уже год.



Съемки "Магуры" / Фото, предоставлено 24 Каналу, автор – Даша Тендитная

А как вы поняли, что конвертируете свои эмоции именно в фильм?

Я всегда ищу, как комбинировать различные стили искусства, чтобы не слишком очевидным способом подчеркнуть какую-то проблематику. Завуалированно рассказать о ситуации в Украине.

Потому что есть иностранцы, которые очень сильно нас поддерживают, им не нужны напоминания. Но есть и люди, которые немного устали от этой темы. Ее надо подавать так, чтобы сразу не выглядело, что это об Украине, а все моменты раскрывалась постепенно.

В фильме будут только элементы, которые конкретно и четко будут указывать, что главный триггер – события именно в Украине. Браслеты на руках в цветах Украины, другие элементы. Одна из сцен – снята во Львове, перед Оперным театром. Флаер, который будет в третьей части, будет иметь полную карту Украины с границей 1991 года. Из таких моментов сложится история.

Для меня очень важно в любых проектах – найти что-то общее со всем миром. Потому что легче помогать кому-то, если чувствуешь с ним что-то общее. А сейчас в мире очень много проблем. И тема пропавших без вести людей – везде. В различных конфликтах и просто на улицах мирных городов. Так я хочу найти путь и глобально объединить различные страны, которые могут понять, о чем это.



Анна Старушкевич на съемках "Магуры" / Фото, предоставлено 24 Каналу, автор – Даша Тендитная

Когда в Украине в 2014 году началась война, мы все были возмущены. Это – ранило нацию. Но люди не по всей Украине чувствовали это так остро, как на Востоке. И по этой же логике я пытаюсь сделать мир ближе к проблематике пропавших без вести. Не прямо говоря, что это – Украина, но там все будет говорить о том, что это – Украина.

"Магура – богиня, которую зовут наши воины"

Вы сразу знали, что назовете фильм "Магура"? Сначала был образ богини или сформирована идея?

Сам проект развивался очень стремительно. Мой родственник пропал без вести в августе 2023 года, сентябрь прошел для нашей семьи, как в тумане, а уже в октябре я начала размышлять над идеями. В конце ноября начала планировать процесс. Первые съемки состоялись в Лондоне 6 января. С начала 2024 года стартовала активная фаза. Мы были во Львове. Опять 9 февраля поздравляла маму и племянницу с днями рождения. И как раз в этих числах мы завершили львовские съемки.

Проект развивался быстро и стихийно. А в процессе вырисовался образ Магуры – нашей языческой богини войны и победы.

Окончательно образ сложился, когда я увидела платье украинского дизайнера Яниса Степаненко. Оно – уникальное. Когда я увидела платье, сразу поняла, что оно должно быть в фильме.

Заметьте! Платье Янис Степаненко создал для Каннского кинофестиваля 2023 года. Там его надела Эка Капанадзе – посол украинских дизайнеров в Великобритании.

В "Магуре" – три сюжетные линии и плюс документальная часть с реальными кадрами. И одна из сюжетных линий – музыканты, которые играют. В первой части – сплотившись между собой и символизируя, как музыка помогает, когда мы играем не для выступления, а друг для друга, чтобы поддержать в трудные времена.



"Магура" и музыка / Фото, предоставлено 24 Каналу, автор – Даша Тендитная

А в третьей части музыканты уже одеты в концертную одежду. Потому что мы живем в будущем, где мы победили. И там я – одета в это платье. А еще я люблю делать себе на выступления очень специфический макияж, связанный с украинской языческой культурой: такие точечки на носу, как Мавка немного. Я стараюсь небольшими деталями привлекать внимание к Украине, заинтересовать людей нашей культурой. Чтобы они спрашивали: "а что это за такой интересный макияж?". Тогда могу рассказать им о нашей древней истории и дать понять, что наша культура существует уже очень давно.

Когда я получила платье, появился еще один виток сюжета. Снять историю нашей богини Магуры, которая ходит по полям... (а теперь стоп, чтобы без спойлеров). Мы снимали за Кембриджем, там такой небольшой холм, мертвый от зимы. Наша Магура ходила там, и тогда я поняла, что фильм должен называться именно так.



Уникальное платье создал Янис Степаненко / Фото предоставлено 24 Каналу, автор – Даша Тендитная



Съемки происходили, в частности, за Кембриджем / Фото предоставлено 24 Канала, автор – Даша Тендитная

Наши предки верили, что Магура – богиня, которую зовут наши воины, чтобы она помогла им в бою за справедливость, за свободу, за правду, за все то, что борются сейчас в Украине.

Магура – сильное слово, оно имеет в себе такую энергетику. Даже если ты не являешься украинцем, оно интригует. Я уже получила очень много вопросов: кто такая Магура. Тогда имею возможность рассказать иностранцам, кто такая Магура, и есть шанс, что они погуглят и узнают об украинских верованиях немного больше. Все мы знаем замечательную греческую мифологию. Но украинская мифология также заслуживает внимания мира. Она имеет очень интересные истории и очень сильных персонажей. Для меня – большая честь привнести этот элемент в фильм.

Заметьте! Над созданием "Магуры" также работают: актер Ярко Себало, оператор Пол Брадшоу, визижистка Юлия Бенцак, визажистка Юлия Лешанич, фотограф Даша Тендитная.

"Трагическая тема будет объединять нас с миром"

Когда состоится премьера "Магуры"?

Мы надеемся, что фильм будет готов в конце марта. Одна из причин, почему именно тогда: чтобы еще раз напомнить миру о именно десятой годовщине войны в Украине. Это – то, что я не устаю повторять на различных интервью здесь, в Великобритании. Когда мне говорят: "о, нам очень жаль, это уже вторая годовщина вторжения". А я отвечаю: "спасибо за поддержку, но должна напомнить, что это – не вторая, а десятая годовщина".

Бэкстейдж со съемок "Магуры": видео, предоставлено 24 Каналу

Весь 2024 я вижу как год, где буду использовать "Магуру" на разных платформах. Этот фильм – не для того, чтобы показать его один раз, и зрители сказали: "молодцы, что сделали". Для меня "Магура" – инструмент. В частности, контрпропаганды. Потому что мы уже все поняли, что искусство не может быть вне политики. Этот фильм я буду использовать как триггер для дискуссии.

Первое мероприятие, надеюсь, состоится в Кембриджском университете. Я уже веду с ними переговоры. Формат будет таким: премьера, несколько слов о фильме (почему его сняли, что стало триггером, как важно подогреть надежду, что пропавшие без вести вернутся, а также визуализировать, хотя бы пока в искусстве, победу Украины, которая непременно наступит), а тогда – дискуссия.

На каждое мероприятие получат приглашения разные спикеры. Но формат везде будет одинаков: представитель журналистики, представитель психологии, представитель политики и человек, которого лично задела эта проблематика). Журналисты будут писать репортажи или снимать материалы для своих СМИ. Так тема Украины будет в медиапространстве.

Формат разговора будет предусматривать, что будут говорить об Украине, но также задействовать представителей других стран, которых эта проблема задела. Это будет объединять нас с миром. К сожалению, из-за такой трагической темы.

Планируете ли показ-дискуссию в Украине?

Я бы очень хотела это сделать. Консультируюсь со своими знакомыми во Львове. Надеюсь, что по крайней мере одно такое мероприятие состоится в 2024 году.

"Больше никто и никогда не спросит меня: где Украина?"

Как вы оцениваете: на территории Великобритании еще действует российская пропаганда?

Сейчас – намного меньше. Russia Today лишили лицензии.

Присутствие российского влияния в Лондоне, к сожалению, всегда было. Даже сам Brexit не произошел без российской руки. Но это – совсем другая тема. С начала полномасштабного вторжения в Украину британцы гораздо четче поняли, что такое Россия.

Однако, к сожалению, только после 24 февраля британцы по-настоящему поняли, и что такое Украина. Больше никто и никогда не спросит меня: где Украина? Столько раз раньше я слышала этот вопрос.

Мой другой благотворительный проект – "Музыка на помощь" – развивается. За последние собранные деньги приобрели внедорожники, из которых будем забирать обычное наполнение и оборудуем их под скорые, которые смогут проехать почву войны.

Особенность этого формата, что я заманиваю людей классической музыкой. Не украинской. Только в конце есть три произведения украинской музыки. Это сделано специально, чтобы люди слушали концерт мировой классической музыки, а потом поняли: уровень украинской музыки – тот же, мировой.

Изюминка проекта – между произведениями я очень коротенько рассказываю факты из истории Украины. Я выбрала 10: от начала основания Киева до наших дней. Как украинка, которая живет в Великобритании очень давно, я понимаю: британцы не знают нашей истории, нашей идентификации, что мы внесли в мировое развитие. Единственный тяжелый факт, о котором я говорю, это – Голодомор. Я предупреждаю о нем людей: говорю, что это – трагическая история, но она должна звучать.

Меня очень радует, что после этих концертов люди говорят: "мы не знали, мы не знали ничего из этого об Украине, как интересно". Это – сажает зернышко интереса.

Последний такой концерт проходил в частной среде – в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне. На предыдущем публичном концерте был бывший исполнительный продюсер канала Channel 4. Ему очень понравился формат, и он пригласил меня выступить в его доме и собрать деньги для Украины. На этом концерте оказались представители Universal, CNN, BBC. В зале было 30 человек, и мы собрали 15 тысяч фунтов. Но что было самое важное – представители влиятельных медиакомпаний услышали факты из истории Украины.

А как вы считаете: украинская культурная дипломатия в Великобритании работает эффективно?

Я очень высоко оцениваю культурную дипломатию Украины в Великобритании. Здесь есть чрезвычайная институция – Украинский институт. Директор – Олеся Хромейчук. С тех пор как она возглавила институт, его деятельность еще больше развивается.

Команда прилагает много усилий, чтобы организовывать различные мероприятия для открытия украинской культуры с разных сторон.

Сама Олеся имеет свою трагическую историю. Ее брат погиб на войне еще до полномасштабного вторжения. Она написала о нем книгу "Смерть солдата. История, рассказанная его сестрой". Через эту книгу Олеся делает много мероприятий, во время которых рассказывает, что война началась еще до 24 февраля 2022 года. Но это – ее личные усилия. А как директор института Олеся организует очень много интересных ивентов.

Хочется, чтобы украинцы, которые живут в Украине, знали: мы (люди, которые давно живут не в Украине) – украинцы до глубины своей души. Просто жизнь такая вещь, что люди оказываются в различных уголках мира. Но важно то, что ты чувствуешь к своему дому, своей родной страны, как ты ее поддерживаешь.

"Я ищу одного человека. Я не знаю его имени"

(Далее – слова Анны)

Я ищу одного человека. Я не знаю его имени. Если это личное, я не хочу знать ее имени. Но хочу, чтобы она знала, что что-то произошло.

В апреле 2022 года Маша Ефросинина обнародовала такую запись скриншота, где она скролила чат. Его запись, наверняка, прислала одна из фолловерок Маши. В этом чате были сообщения только в одну сторону. Девушка не прекращала писать сообщения своему отцу, который, как она знала, погиб в первый день полномасштабного вторжения.

В то время я уже работала над созданием новой оперы о Пенелопе – жене Одиссея. Когда появилась либреттистка (человек, который пишет текст для оперы), идея разрослась, чтобы это было 7 историй. Премьера оперы "Пенелопа. Семь способов ожидания" состоялась в Лондоне в сентябре 2022 года.

Каждая из 7 историй – это история Пенелопы. Но каждый раз она – о разных женщинах, которые ждут. Первая часть – все-таки о Пенелопе, которая ждет Одиссея. А другие части – разные истории о жизни человечества. Когда я увидела этот чат, который запостила Маша, я перевела все сообщения на английском, отправила нашей либреттистке и сказала, что одна из частей оперы будет об Украине.

Эта часть есть, она называется "Украина 2022". Ее основное название – "Выстоять". Эта часть состоит из цитат сообщений, которые девушка писала своему папе. Там были сообщения "Папа, почему ты не звонишь?". Девушка сердилась, умоляла ей перезвонить, хотя и все понимала..

"Украина 2022": смотрите фрагмент из оперы (пожалуйста, включите украинские субтитры)

Эта часть – о девушке, которая отказывалась переставать ждать.

Там были разнообразные сообщения. "Папа, я хочу выгулять собаку, но мама говорит, что это – слишком опасно", "Папа, мы хотим поехать, но поезд опять отменили... а куда нам поехать, посоветуй что-то", "Папа, а звонил твой побратим, сказал, что ты был очень храбрым, я не хочу, чтобы ты был храбрым, я хочу, чтобы ты был здесь", "Папа, я похоронила тебя сегодня, но я не перестану тебе писать".

Эти все цитаты я пела на английском языке. Когда люди пойдут слушать оперу, они вспомнят, что было в Украине в 2022 году.

Я очень хочу дать знать этой девушке, что существует такое произведение, в котором ее отца навсегда будут помнить.