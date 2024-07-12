Не Польша: в какие страны ЕС сейчас массово едут украинцы

По данным Евростата, временную защиту на территории ЕС получили почти 4,3 миллиона украинцев. Больше всего их сейчас находится на территории Германии, Польши и Чехии. В то же время это не те страны, куда активнее всего едут украинцы в последние месяцы.

Большинство украинцев находятся на территории ЕС со статусом временной защиты. Они прекрасно интегрируются в жизнь избранных стран. В частности, украинские специалисты очень ценятся на европейских рынках труда. Кроме того, украинцы активно открывают собственные бизнесы и создают рабочие места для других украинцев.

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Какая статистика украинцев в ЕС

За последнее время больше всего выросло количество людей с временной защитой в трех странах:

Германии (+14 250; +1,1%);

Чехии (+11 000; +3,2%);

Румынии (+3 715; +2,4%).

Между тем количество людей с временной защитой существенно уменьшилось на территории таких государств:

Франции (-1 005; -1,6%);

Польше (-675; -0,1%);

Латвии (-15; -0,03%).

В общем больше всего украинцев – в таких странах: