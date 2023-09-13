Также предлагается утвердить помощь беженцам на возвращение домой и нововведения в процедуре продления защиты. Что известно об этой поправке – читайте дальше!

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Так, появилось предложение продлить временную защиту для беженцев из Украины до 15 марта 2025 года. Чешская Республика, наблюдавшая приток 365 875 человек под временной защитой в начале сентября, стремится обеспечить благоприятную среду для пострадавших от войны.

Законопроект направлен на создание специальной инициативы для беженцев, стремящихся вернуться домой. В предложении признается возрастающая потребность в этой форме помощи. По этой программе физические лица будут иметь право на единовременную помощь. Однако если они решат получить долгосрочную визу в Чешской Республике позже, они должны будут возместить 50% от предоставленной суммы.

Процедура будет подобной

В новом законопроекте предложена процедура продления временной защиты для беженцев, которая повторяет процедуру, реализованную в этом году. Согласно новым положениям, беженцы должны будут зарегистрироваться в электронной форме до 15 марта 2024 года.

При регистрации они также планируют личный визит в Управление миграционной службы (УГМП) МВД до 30 сентября 2024 года. Тогда беженцы получат визовую наклейку, которая будет служить подтверждением продленной визы, что будет действовать до конца марта 2025 года. Соответственно, аналогичные меры будут предприняты для обеспечения продолжения покрытия медицинского страхования.

Внедрят и статистическую анкету

В то же время, планируется ввести обязательную анкету, которую нужно будет заполнять во время обращения за продолжением защиты. До сих пор предоставление информации о себе было добровольным. Отмечается, что у государства нет полной информации о составе домохозяйств, жилье и образовании беженцев.

Данные, предоставленные иностранцем в анкете, будут использованы для статистических целей с целью поддержки интеграционных мер,

– сообщили в МВД.

Сначала нужно будет зарегистрироваться через сайт, а затем прийти лично / Фото с сайта FRS

Кроме того, поправка также реагирует на изменения в образовании и росте спроса иностранцев на помощь при возвращении в Украину. По мнению авторов, общие правила добровольного возвращения в соответствии с Законом о проживании иностранцев или Законом о временной защите не удовлетворительны и достаточно гибки. Поэтому МВД планирует создать отдельную специальную программу, которую представит на утверждение правительства.

Заметьте: в Нидерландах планируют создать дополнительные места для приема украинских беженцев. Предварительно их нужно около 100 тысяч.