Украинцы стали меньше ездить на работу в Россию: результаты нового исследования

Украинцы чаще всего выбирают для трудовой миграции страны государства Евросоюза. В свою очередь, работать в России с каждым годом хочет все меньше и меньше граждан.

Об этом сообщила Ирина Мидловец, представляющая Международную организацию по миграции в Украине. Она представила результаты исследования, проведенного агентством Info Sapiens. Оно касалось, в частности, вопросов миграции и торговли людьми.

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Подробности о миграционных настроениях украинцев

Как пояснила Мидловец, каждый год Россия становится все менее интересующей украинцев как государство, в которое можно эмигрировать. Зато первые строчки в рейтинге стран для желаемой миграции занимают государства Евросоюза. Больше украинцы хотят работать в Германии и Польше – таких более 30%. Сходные результаты были и в 2019 году.

Вообще если посмотреть на первые 4 страны (в которые хотят переехать украинцы – 24 канал), то это страны Евросоюза. А привлекательность России для миграции снижается,

– отметила она.

Кроме этого представитель организации по миграции озвучила и данные о гендерном распределении людей, которые хотят эмигрировать из Украины. К примеру, среди тех, кто хочет уехать в Италию, больше женщин. А вот с Великобританией все наоборот – эта страна больше интересует украинских мужчин.

Что известно об исследованиях Info Sapiens