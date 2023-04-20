Временная защита в Чехии: как украинцам получить этот статус и нужно ли
Источник:proukrainu.blesk.cz
Приехав в Чехию из Украины из-за войны, вы имеете право свободно находиться в стране и оформить себе временную защиту. Этот статус можно получить в региональных центрах помощи гражданам Украины.
В 2023 году на получение временной защиты подали почти 30 тысяч украинцев. Какие первые шаги для тех, кто только уезжает в эту страну от войны – дальше в материале!
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Куда обращаться по приезду в Чехию
По прибытии в Чехию с целью получения временной защиты следует уведомить миграционные органы Чехии о своем приезде. Визу временной защиты можно выполнить в одном из региональных центров помощи украинцам (KACPU).
В этих центрах оформляют визу временной защиты сроком до 31 марта 2024, в случае необходимости помогают с поиском жилья, получением временной материальной помощи, предоставляют бесплатное медицинское страхование на 150 дней. Все услуги в этих центрах бесплатны.
Какие документы нужны?
Регистрация граждан Украины в KACPU осуществляется по любому документу, удостоверяющему личность:
- загранпаспорт,
- биометрический загранпаспорт,
- биометрическая ID-карта.
Если у беженцев (или их детей) нет заграничного, внутреннего паспорта, нужно сначала обратиться в Посольство Украины в Праге, Консульство Украины в Брно для оформления временного документа удостоверения личности. В дальнейшем документы нужно обновить (изготовить) в "ГП Документ".
Украинцы в Чехии – временная защита / Фото Getty Images
Украинцы могут не оформлять временную защиту, но тогда имеют право находиться в Чехии 90 дней в течение 180 дней. В таком случае нужно оформить платное медицинское страхование.
Жилье и выплаты для беженцев в Чехии: главное
Если нужно найти временное жилье, можно обратиться в региональный центр помощи украинцам с просьбой о размещении. Прага не принимает беженцев и направляет в менее загруженные населенные пункты. Украинцев много также в городах Брно и Пльзень.
Граждане Украины, которые получили временную защиту и пока не смогли трудоустроиться, имеют право на получение финансовой помощи. За первый месяц выплачивается 5 000 крон (8 600 гривен) на человека в месяц при условии, что беженец не обеспечен бесплатным проживанием, питанием и основными средствами личной гигиены.
Следующие 5 месяцев сумма такая же – но нужно доказать, что нет доходов. С 7-го месяца сумма пособия изменяется: ребенок до 18 лет будет получать 3 490 крон, взрослый – 4 860 крон.