Что такое Transport Bonus?

Транспортный бонус – это бонус в размере 60 евро, доступный для приобретения годового, месячного или многомесячного абонементного билета на местный, региональный, межобластной общественный транспорт или национальный железнодорожный транспорт.

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Всего на Транспортный бонус 2023 года выделено 100 миллионов евро.

Ваучер на соответствующую помощь могут получить:

студенты,

работники,

пенсионеры,

безработные лица, доход которых в 2022 году не превышал 20 000 евро.