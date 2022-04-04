Украинцам в Польше разрешили не обменивать водительские удостоверения до конца года: объяснение

Украинское водительское удостоверение в Польше можно не обменивать до конца года. Правило действует даже тогда, когда срок действия удостоверения истек.

Соответствующие положения указаны в специальном законе. Документ регулирует особенности функционирования транспортной отрасли Польши в связи с военными действиями в Украине (Dz.U. 2022 poz. 684).

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О чем идет речь в законе

Ранее иностранные водительские удостоверения теряли свою силу в Польше после 183 дней с момента получения водителем права на постоянное или временное проживание в стране. Современные нововведения позволяют украинским гражданам до конца года не обменивать национальные водительские удостоверения, если в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года у них закончился срок действия или владелец находится на территории Польши более шести месяцев. Это значит, что до конца года украинские водительские удостоверения фактически приравняли к польским.

Также беженцам на автомобилях с украинскими номерами для подтверждения права собственности достаточно показать свидетельство о регистрации транспортного средства. Других документов, подтверждающих, что автомобиль принадлежит водителю, не потребуют.

Однако следует отметить, что наличие полиса страхования гражданской ответственности является обязательным требованием для всех. За отсутствие страховки водитель получит административное наказание.