Пересекать польскую границу сейчас можно с любыми документами, в том числе внутренними украинскими паспортами (ID-картами, паспортами-книжками), детскими свидетельствами о рождении, просроченными загранпаспортами. В связи со значительной миграцией населения перед консульскими учреждениями образуются очереди. Экстремальные обстоятельства застали людей врасплох: они выезжали за границу наспех, а теперь на месте нуждаются в помощи по многим организационным вопросам. Рассказываем, как работает Консульство Украины в Варшаве и с какими запросами обращаются украинцы.

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Как работает Консульство Украины в Варшаве

Уже больше месяца Консульство Украины в польской столице работает в турборежиме. В день дипломатическое учреждение принимает более 500 посетителей. При необходимости услуги гражданам Украины предоставляют и в воскресенье.

Чаще всего украинцы обращаются в Консульство с такими целями:

продлить срок действия загранпаспорта;

внести сведения о детях в паспорт одного из родителей;

оформить Свидетельство об удостоверении личности в случае, если кроме украинского внутреннего паспорта нет других документов.

Обратите внимание! Новые загранпаспорта Консульство во время войны не выдает .

Чтобы облегчить многочасовое ожидание, в Варшаве организовали для украинцев комфортные условия. Люди могут бесплатно поесть. На месте установлены биотуалеты. На скамейках есть пледы и одеяла. Кроме того, целый день у стен Консульства находится муниципальный автобус, где можно отдохнуть и согреться. За безопасностью посетителей круглосуточно следят представители полиции.

Консульство Украины в Варшаве ежедневно принимает сотни посетителей / Фото TransferGo

В Консультационном центре, организованном волонтерами, можно получить не только нужную информацию, но и сделать ксерокопии документов. Несколько дней назад здесь даже начали делать фотографии.

Перед визитом украинским беженцам нужно подготовить ксерокопии документов, которые они смогли взять с собой, а также две фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра.

Совет: в специализированных студиях за фото на документы придется заплатить около 35 – 50 злотых. Но многие местные фотографы готовы организовать бесплатные съемки для беженцев. Следует узнать на месте контакты таких волонтеров.

В каких городах Польши есть дипломатические украинские учреждения

Консульства Украины кроме Варшавы работают еще в таких польских городах:

Вроцлаве;

Кракове;

Люблине;

Гданьске.

Все контакты и часы приема граждан можно посмотреть на официальном сайте Посольства Украины в Республике Польша.

Полезная информация для украинцев за границей

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