Пересекать польскую границу сейчас можно с любыми документами, в том числе внутренними украинскими паспортами (ID-картами, паспортами-книжками), детскими свидетельствами о рождении, просроченными загранпаспортами. В связи со значительной миграцией населения перед консульскими учреждениями образуются очереди. Экстремальные обстоятельства застали людей врасплох: они выезжали за границу наспех, а теперь на месте нуждаются в помощи по многим организационным вопросам. Рассказываем, как работает Консульство Украины в Варшаве и с какими запросами обращаются украинцы.
Актуально Номер PESEL в Польше: что следует знать украинцам, приезжающим в страну
Как работает Консульство Украины в Варшаве
Уже больше месяца Консульство Украины в польской столице работает в турборежиме. В день дипломатическое учреждение принимает более 500 посетителей. При необходимости услуги гражданам Украины предоставляют и в воскресенье.
Чаще всего украинцы обращаются в Консульство с такими целями:
- продлить срок действия загранпаспорта;
- внести сведения о детях в паспорт одного из родителей;
- оформить Свидетельство об удостоверении личности в случае, если кроме украинского внутреннего паспорта нет других документов.
Чтобы облегчить многочасовое ожидание, в Варшаве организовали для украинцев комфортные условия. Люди могут бесплатно поесть. На месте установлены биотуалеты. На скамейках есть пледы и одеяла. Кроме того, целый день у стен Консульства находится муниципальный автобус, где можно отдохнуть и согреться. За безопасностью посетителей круглосуточно следят представители полиции.
Консульство Украины в Варшаве ежедневно принимает сотни посетителей / Фото TransferGo
В Консультационном центре, организованном волонтерами, можно получить не только нужную информацию, но и сделать ксерокопии документов. Несколько дней назад здесь даже начали делать фотографии.
Перед визитом украинским беженцам нужно подготовить ксерокопии документов, которые они смогли взять с собой, а также две фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра.
В каких городах Польши есть дипломатические украинские учреждения
Консульства Украины кроме Варшавы работают еще в таких польских городах:
- Вроцлаве;
- Кракове;
- Люблине;
- Гданьске.
Все контакты и часы приема граждан можно посмотреть на официальном сайте Посольства Украины в Республике Польша.
Полезная информация для украинцев за границей
Для граждан Украины, выехавших за границу, актуальным является осуществление международных денежных переводов. Сейчас самые выгодные условия для таких операций предлагает компания TransferGo. С тарифом "Сейчас" прислать средства можно только через две минуты и без комиссии. Это позволяет удобно заниматься волонтерством из-за границы и дистанционно поддерживать оставшихся в Украине родных.
Служба поддержки сервиса TransferGo предоставит профессиональные консультации на 9 языках, в том числе на украинском, если возникнут какие-либо вопросы при использовании приложения.
Компания основана в 2012 году, имеет высокие рейтинги, является одним из самых быстрых и безопасных сервисов денежных переводов в Европе. TransferGo обслуживает более 3,5 миллиона пользователей на 160 рынках в странах Европы, Азии, США, Канады и Латинской Америки с офисами в Берлине, Вильнюсе, Стамбуле и Варшаве и штаб-квартирой в Лондоне. Также TransferGo активно поддерживает трудовых мигрантов и беженцев из Украины.
TransferGo позволяет делать мгновенные и бесплатные переводы в Украину / Изображение TransferGo