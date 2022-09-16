Как говорить о школе на польском языке: 75 тематических слов и фраз
16 сентября 2022 , 19:45Читати новину українською
Продолжаем делиться короткими украино-польскими разговорниками. На этот раз подготовили подборку слов и фраз на польском языке на школьную тематику.
В новом учебном году в польские школы пошли почти 200 тысяч украинских учеников. И чтобы юные украинцы могли быстрее адаптироваться в Польше, нужно пополнять словарный запас. Ловите слова на польском языке, которые пригодятся во время учебы.
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Польские слова и фразы на школьную тематику
Общие слова
- учебный год – rok szkolny,
- школьная программа – program szkolny
- перерыв – przerwa
- оценка – ocena
- урок – lekcja
- лекция – wykład
- частные уроки – korepetycje
- присутствие на занятиях – obecność
- летние каникулы – wakacje
- зимние каникулы – ferie
Школьные предметы
- иностранный язык – język obcy
- польский язык – język polski
- английский язык – język angielski
- немецкий язык – język niemiecki
- французский язык – język francuski
- итальянский язык – język włoski
- религия – religia
- фізкультура – wychowanie fizyczne
- история – historia
- информатика – informatyka
- математика – matematyka
- музыка – muzyka
- природа — przyroda
- география – geografia
- биология – biologia
- химия – chemia
- физика – fizyka
- воспитательный час – lekcja wychowawcza
Школьные принадлежности
- доска – tablica
- таблица – tabela
- рюкзак – plecak
- цветной карандаш или мел – kredka
- обычный карандаш – ołówek
- пенальти – piórnik
- фломастер – mazak
- ручка – długopis
- резинка– gumka
- скалка – temperówka
- книжка – książka
- учебник – podręcznik
- лист бумаги – kartka papieru
- лавка или парта – ławka
- линейка – linijka
- кисточка – pędzel
- папка – teczka
Учителя и школьные друзья
- учитель – nauczyciel / nauczycielka
- классный руководитель – wychowawca klasy
- медсестра» — pielęgniarka
- библиотекарь – bibliotekarz
- директор – dyrektor
- заместитель директора – zastępca dyrektora
- ученик – uczeń
- ученица – uczennica
- одноклассник – kolega z klasy / koleżanka z klasy
- школьный друг / подруга – kolega szkolny / koleżanka szkolna
Помещение в школе
- помещение – pomieszczenie
- комната – sala / pokój
- класс – klasa
- столовая – stołówka
- библиотека – biblioteka
- компьютерный зал – sala komputerowa
- лаборатория – laboratorium
- учительский – pokój nauczycielski
- спортзал – sala gimnastyczna
- спортивное поле – boisko sportowe
- медпункт – punkt medyczny.