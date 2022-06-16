В Варшаве открыли еще один центр помощи украинцам: что нужно знать

В Варшаве находится большое количество украинских беженцев. Очевидно, в чужой стране они нуждаются в помощи.

В Варшаве открыли центр помощи украинцам

Для этого в польской столице был открыт еще один центр помощи. Там украинцы смогут получить психологическую помощь и учить язык, а их дети учиться дистанционно.

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В центре помощи есть возможность:

учить польский язык;

получить психологическую помощь;

украинские дети могут учиться дистанционно на специальных местах.

Отмечается, что есть 120 мест, полностью подготовленных для дистанционного обучения. Кроме того, есть клуб матери и ребенка и молодежный клуб.

Как работает центр помощи

Центр расположен в Варшаве по улице Товарова 25А. Он будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и по субботам – с 9:00 до 15:00.

Его организовали банк "Alior", UNICEF Polska и администрацией Варшавы.

Я надеюсь, что этот Центр в определенной степени поможет в решении текущих вопросов и станет вдохновением для других городов, других банков или учреждений по созданию таких мест,

– подчеркнул вице-президент банка Гжегож Ольшевский.

К слову, это уже четвертое место, которое запустили в Варшаве. В целом, как сообщили в столичной мэрии, планируют открыть сорок таких мест.

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