Весь цивилизованный мир продолжает очищаться от россиян. По состоянию на апрель 2024 года авиакомпания Turkish Airlines частично перестала обслуживать их.

Россияне больше не могут приобрести билеты на рейсы из российских городов в Мексику. Об этом говорят российские СМИ, информирует Закордон 24.

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Купить билеты пока невозможно, потому, что рейсы из России – просто незапланированные. Речь идет как минимум о ближайших нескольких месяцах.

На выбранную вами дату и маршрут у нас нет ни одного рейса, или все наши билеты были распроданы. Измените дату и/или маршрут для нового поиска рейсов,

– говорится в сообщении.

Интересно, что билеты приобрести нельзя ни из Москвы, ни из Санкт-Петербурга, ни из Казани. Между тем из других стран спокойно можно улететь. В частности, активно продают билеты на рейсы из Стамбула. Зато россияне имеют "замечательную" альтернативу. Вместо отдыха в Мексике они могут отдохнуть в КНДР. Там уже готовят "райские каникулы" для граждан страны-агрессора.

К сожалению, пока Мексика – единственная из стран Латинской Америки, в которую нельзя улететь из России. Билеты, например, в Аргентину до сих пор продают. Надеемся, не надолго.