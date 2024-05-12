Закордон 24 пообщался с Юрием о зимовке в Антарктиде, жизни на станции "Академик Вернадский", деятельности украинской экспедиции и пингвинах как ближайших соседей. Заметим, что Антарктида живет по времени Буэнос-Айреса, поэтому нас разделяет 6 часов.

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"Антарктида – мечта, которая осуществилась"

Каким был ваш путь в Антарктиду?

Возможно, это судьба. Я закончил физико-математический факультет педагогического университета имени Михаила Драгоманова. По профессии я – преподаватель физики. Но, учась на третьем курсе (год 2005 – 2006), узнал от преподавателя, что Украина имеет свою антарктическую станцию и каждый год набирают кандидатов поехать туда. Я загорелся этой идеей. Когда окончил университет, подал заявку на отбор в экспедицию. Меня отобрали. Так судьба свела меня с Антарктидой.

Антарктида тогда казалась очень далекой. А первая экспедиция в 2009 году стала мечтой, которая осуществилась. Мне понравилось. Сейчас я на станции – уже восьмой раз.



Антарктида для Юрия стала мечтой, которая осуществилась / Фото, предоставленное для Закордон 24

Прежде чем отправиться в экспедицию, вы проходите определенные специальные обучения? Например, курс – как вести себя в экстремальных условиях.

Если сравнивать первую экспедицию и восьмую, то базовый костяк отбора остался тот же. Изменились разве что определенные детали. Первый этап – конкурсный отбор. Человек подает документы на участие в экспедицию (в соответствии со своей специальностью). А конкурсная комиссия оценивает, подходит ли он по навыкам, потому что не может повар, скажем, податься на ученого.

Когда кандидатов отобрали, их приглашают на собеседование тет-а-тет. Психолог оценивает психологический портрет желающих отправиться в экспедицию. В Антарктиде мы 12 месяцев находимся в тесном коллективе, 8 месяцев из них – отрезаны и надеемся только друг на друга. Поэтому один из аспектов успешной зимовки – психологическое состояние ее участников.

На основе этого отбора выбирают по 2 человека на каждую должность. Следующий этап – медицинская комиссия. Медики либо дают, либо не дают добро на зимовку.

В течение следующих дней происходит закрытый тренинг. Участвуют два смешанных коллектива: никто еще не знает, кто в первом составе, кто – во втором. Во время тренинга рассказывают о зимовке, о работе, о станции в целом. Происходит коллективное сглаживание зимовщиков. А дальше отбирается первый и второй состав.

Если ты попал во второй состав, это не значит, что шансов попасть в Антарктиду уже нет. На самом деле они – очень большие. Потому что иногда бывает, что люди, которых отобрали в первый состав, отказываются, в частности по семейным обстоятельствам. Либо есть перспектива поехать на зимовку уже в следующем году, потому что базовая подготовка – пройдена.

Сколько людей отправляются в одну экспедицию?

На сегодня – четырнадцать человек. Конечно, были экспедиции с большим или меньшим количеством участников. В то же время в последние годы команды формируют из четырнадцати зимовщиков. Это – оптимальное количество.

Из них пятеро – технический персонал: повар, врач, дизелист, системный механик и системный администратор. Они делают все, чтобы ученые выполняли свою программу, которую утвердило государство.

Остальные девять – ученые: три метеоролога, 3 геофизика и 3 биолога.



Каждая экспедиция длится около года / Фото, предоставленное для Закордон 24

"Наша экспедиция продлится около года"

Над чем работает ваша экспедиция?

Государственную целевую программу исследований в Антарктиде утверждает Кабмин. Обычно ее обнародуют в открытом доступе. Наша программа продолжает работу прошлых лет: в Украине идет война, поэтому глобальные изменения в научных работах пока не проводят.

Научная работа на станции делится на несколько частей. В частности, это:

мониторинг метеоданных (погода: температура воздуха, влажность, давление и т.д.; данные передают метеорологам для прогнозирования погоды на планете);

геофизическое направление (на станции есть магнитная обсерватория, которая работает с 1956 года и передает магнитные данные во всемирную сеть Intermagnet, впоследствии их используют, в частности, для геолокаций в мобильных);

исследования флоры и фауны Антарктиды.

Также есть международные проекты, в частности по исследованию масштабов таяния антарктических льдов.



Украинцы меняют мир к лучшему даже в Антарктиде / Фото, предоставленное для Закордон 24

Когда началась эта ваша экспедиция?

Мы приехали в Антарктиду в конце марта. Зимовка началась 4 апреля, когда мы остались на станции одни. Продлится наша экспедиция около года.

Как вы добираетесь до станции?

Сначала наш маршрут – в страны Южной Америки: Аргентины или Чили. В последние годы это – Чили, потому что наше судно заходит в местные порты. Туда можно добраться только самолетами.

В этом году мы из Украины ехали в Польшу, а оттуда самолетами в Чили, в город Пунта-Аренас, а уже там пересели на наше судно "Ноосфера" и несколько дней двигались в Антарктиду.

"До 7 месяцев мы отрезаны от мира"

Пока продолжается зимовка, есть ли возможность подвезти еду, топливо? "Новая почта" там еще не открылась :)

Все необходимое закупается раз в год, перед зимовкой, и доставляется на станцию нашим ледоколом "Ноосфера". Это продукты, одежда, бытовая химия, строительные материалы дизельное топливо и тому подобное. Есть определенные нормы.

Больше всего нам, зимовщикам, не хватает свежих фруктов. Но подвезти их нельзя. Потому что около 7 месяцев наша станция вообще отрезана от мира. С апреля по ноябрь закрывается навигация. В конце ноября мы имеем возможность встретить другие суда. Или наша "Ноосфера" что-то может подвезти.



Зима в Антарктиде – настоящее испытание / Фото, предоставленное для Заграница 24

Сеть на станции есть 24 на 7? В течение года зимовки вы можете свободно общаться с родными? Или только в определенные часы?

Я могу сравнить свою первую и восьмую экспедиции. В 2009 мы уже имели постоянную связь, но общение происходило в другом формате. Можно было осуществить спутниковый звонок – платный и дорогой. Минута разговора стоила примерно 1,5 доллара. Альтернативой было написать электронное письмо и отправить его через станционный почтовик в определенный день.

Сегодня у нас безлимитный интернет. Конечно, ограничен немного в скорости. Но его хватает, чтобы пообщаться с родными в видеоформате. Фактически этот интернет является почти таким же, как в домах в Украине.



Фиксировать реальность в Антарктиде – особая задача / Фото, предоставленное для 24 Канала

"Волнуешься за близких в Украине, хотя, казалось бы, должно быть наоборот"

Какие это эмоции, когда вы прибываете на зимовку и осознаете, что на ближайшее время ваш дом – Антарктида?

Большим показателем является первая зимовка. Тогда каждый выбирает, повторит ли этот опыт. Обычно есть две категории людей: одни – уже никогда и ни за что больше не поедут зимовать на станцию; другие – через год или несколько непременно вернутся в Антарктиду.

Когда едешь на станцию второй – третий раз, уже знаешь на 70%, какие реалии тебя ждут.

Не страшно осознавать, насколько вы далеко?

Сегодняшние такие реалии, что волнуешься за близких в Украине, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Особенно, когда в Украине начались блэкауты: информационная тишина дома очень пугала. Все время находились в нервном ожидании сообщений от родных, что с ними все хорошо.



Зимовка на станции происходит в условиях повышенной опасности

Как часто на станции случаются экстремальные ситуации?

Зимовка на станции "Академик Вернадский" происходит в условиях повышенной опасности. С нами есть врач, но он может оказать медицинскую помощь только определенного уровня. Или когда выходишь за пределы станции, рассчитываешь только на собственные силы. Любые выезды или выходы имеют определенные риски.

Бывало, что люди опаздывали с выездов и не могли вовремя вернуться на станцию. Или переставали работать рации.

Кроме того, было несколько эвакуаций со станции.

То есть медицинская эвакуация возможна даже в период зимы? Как быстро она может произойти?

Это зависит от многих факторов. Нашим экспедициям везло. В них от времени сообщения об эвакуации до самого процесса проходило примерно 2 дня.

Если мы возьмем такую зиму-зиму, то эвакуацию провести будет очень трудно. Но, думаю, возможно. Потому что эвакуировать можно не только на судне, но и воздушными средствами. Взлетной полосы здесь нет, однако вполне реально долететь из антарктических баз за 400 километров до нас, чтобы спасти члена экипажа.

На какое максимальное расстояние вы отходите от станции?

"Академик Вернадский" расположен на Аргентинском архипелаге. Передвигаться по суше мы можем на нашем или других островах. Если брать по суше, это – 4 – 5 километров. Если же говорить о морских расстояниях, мы преодолеваем их на лодках. Передвигаемся обычно в весенний, летний и осенний период. Иногда – даже в зимний, когда не замерзают проливы. Здесь уже можем говорить о 20 – 30 километрах.

У нас снег почти круглый год и есть бумажная библиотека

Чем можно заняться в Антарктиде в свободное время? Все развлекательные заведения – так далеко.

У нас фантастическая природа. У нас есть снег почти круглый год: можно либо учиться кататься на лыжах, либо совершенствовать свои умения. Кроме того, каждый зимовщик может освоить определенные виды работ. В частности, управлять лодкой или краном. В течение зимовки каждый может читать лекции или проводить определенные курсы.

Также на станции есть бумажная библиотека. Есть много настольных игр. А еще всегда можно выделить время на самосовершенствование.



Зимовка происходит на фоне фантастической природы / Фото, предоставленное для Закордон 24

В Антарктиде есть праздники? Вы встречаете Новый год, отмечаете Рождество и Пасху?

Да. Один из видов психологических разгрузок здесь – праздники в коллективе. Конечно, учитывая ситуацию в Украине, уже не до веселья. Но стараемся подбодрить друг друга, потому что мы все здесь, как большая семья.

Без чего нельзя обойтись на станции?

Без мобильного телефона и жесткого диска. Без мобильного не сможешь общаться. А еще – не зафиксируешь в фото и видео красоту Антарктиды. А чтобы сохранить их, нужен жесткий диск. Ну, и конечно, немало других мелочей, которые помогут провести время здесь с пользой.

"Из Антарктиды можно отправить открытку"

Сколько вблизи станции сейчас пингвинов?

В этом году на нашем острове (километр на километр) их – 7 тысяч.

А как их удалось посчитать?

Этим занимаются наши биологи. С учетом пингвинов, в частности, связаны некоторые международные проекты. Потому что есть определенная корреляция между ростом популяции пингвинов из года в год и глобальным потеплением. В местных водах добываются биоресурсы, необходимые для человечества, такие как криль, например. В частности, мы используем их в питании, лекарствах и косметике.

Кого из представителей фауны вы здесь встречаете?

Мы имеем возможность наблюдать за двумя видами пингвинов: Адели и Дженту (субантарктический пингвин). Очень много птиц: от чаек до крачек. Ну и, конечно, киты и тюлени.



Киты – настоящие хозяева местных вод / Фото, предоставленное для Закордон 24

Туризм в Антарктиду постоянно растет. Сейчас мы говорим уже о тысячах людей ежегодно. Полярники пересекаются с туристами?

Пересекаемся. Если говорить реальными цифрами: в этом году антарктический туризм достиг масштабов доковидных времен. Тогда ежегодно Антарктиду посещали от 50 до 60 тысяч туристов. В 2024 туроператоры снова достигли этих показателей.



Туристам запрещено беспокоить покой милых местных жителей / Фото, предоставленное Заграница 24

Возле станции "Академик Вернадский" расположена "прапрапрабабушка" нашей станции – музей Британской антарктической службы. Его посещают туристы. Иногда они могут попроситься и к нам в гости. Мы проводим маленькую экскурсию, чтобы люди из разных стран мира знали, что Украина имеет станцию в Антарктиде. Это важно для престижа государства.

На станции у нас есть официальное отделение Укрпочты. Оттуда можно отправить открытку. Это захватывает.