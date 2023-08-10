Туристка вырезала сердце на Пизанской башне в Италии: что ей угрожает

Неугомонные туристы продолжают портить исторические достопримечательности Италии. На этот раз пострадал не Колизей, как это было в последние несколько месяцев, а другое легендарное сооружение – Пизанская башня.

Итальянская полиция задержала 19-летнюю французскую туристку за то, что она испортила фасад Пизанской башни. Девушка решила, что именно здесь хочет признаться своему парню в любви и выцарапала на стене башни сердце с инициалами пары.

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Как накажут нарушительницу

Полиция вмешалась, когда этот вандализм обнаружил охранник памятки. Он заметил, как девушка использовала свой браслет, чтобы вырезать на камне знаменитой башни 12 века имена пары.

19-летнюю туристку доставили в отделение полиции, где она признала свою ответственность. Француженка призналась, что выцарапала рисунок сердца, свое имя и имя своего парня на фасаде Пизанской башни. Она пыталась оправдаться и повторяла: "Не думала, что делаю что-то плохое".

Теперь девушке предъявляют обвинения в нанесении значительного ущерба зданию, имеющему историческое и культурное значение. Ей грозит штраф в размере около 2 000 евро или, в самом худшем случае, один год лишения свободы.

19-летняя француженка повредила фасад Пизанской башни / Фото La Repubblica

Регулярно страдает Колизей

Ранее этим летом римский Колизей также несколько раз пострадал от вандализма. Самый известный случай, когда турист вырезал на стене амфитеатра "Иван+Хейли" и при этом широко улыбался, когда его фиксировали на видео.

Полиция выследила нарушителя, им оказался британский турист. Правоохранители сообщили мужчине, что ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в 15 000 евро. Испуганный турист умолял его простить и утверждал, что не знал, что Колизей – это исторический памятник.

Итальянцы подсчитали, что всего за один месяц туристы повредили Колизей трижды.