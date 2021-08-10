Большинство трудовых мигрантов удовлетворяет жизнь за границей, поэтому возвращаться на родину они не планируют. Хотя иностранцам в Европе нелегко найти легальную работу.

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Галина, в Италии уже 19 лет

Галина живет в Италии уже очень давно. За это время у нее даже выработался специфический итальянский акцент, который слышен, когда женщина говорит на украинском. Когда Галина отправлялась за границу на работу, не знала языка. Но пришлось быстро изучить.

Галина была очень молодой, когда переехала в новую страну. Ей было всего 24 года. Сейчас она счастливая жена и мать двоих детей. Она готовит выпечку на заказ и очень любит это дело.

Но не всегда в ее жизни все было так солнечно. Украинка отправилась в Италию, чтобы помочь своим родным. Ее мать умерла, когда Галина была еще совсем юной. Как старший ребенок в семье Галина чувствовала, что должна позаботиться о своих младших братьях и помочь отцу. Достойной работы в то время в Украине не было. Поэтому работа в Италии казалась правильным решением. О такой возможности Галине рассказали подруги.

Попасть за границу тоже было не так легко. Галина вспоминает, как ее обманули с открытием визы. Сделать необходимые документы для выезда за границу удалось не с первого разу.

В Италии Галина занималась сначала уборкой, потом начала ухаживать за детьми, а позже ухаживала за летней женщиной. В течение первых двух лет работала нелегально, без возможности наведаться на родину.

В 2002 году вышел закон, который позволил получить вид на жительство. Женщина сразу же подала заявление и получила этот документ в 2003 году. Тогда она впервые поехала к родным в Украину. После этого Галина начала работать в Италии легально.

Родственников в Украине женщина навещает каждый год. Хотя в начале эмигрантской жизни, признается, общалась с ними не часто. Просто не было такой возможности. Галина могла поговорить с семьей 2 – 3 минуты с телефонной будки. При этом звонила на домашний номер соседей, потому что дома у нее тогда еще не было телефона. Поэтому раз в неделю примерно в одно и то же время родные ждали звонка из Италии. За такие короткие разговоры успевали только спросить, все ли в порядке друг в друга.

Подружиться с украинцами в ​​Италии Галина не успела. Говорит, банально не было на это времени, потому что постоянно работала, чтобы заработать больше денег для семьи.

Тогда ее очень поддерживал ее итальянский парень. За него Галина и вышла замуж.

Это человек, который меня понял, любит и уважает. Ему не интересно, имела ли я деньги, с бедной или из богатой семьи я вышла. Богатство – это то, что у тебя внутри. Оно показывает, какой ты человек: искренний, вежливой, хороший. Ему только это было интересно,

– рассказывает украинка.

Мария, работает за границей 14 лет

Мария работала в нескольких странах Европы. Сначала женщина была в Польше , затем отправилась в Чехию, а сейчас находится во Франции. Ей было всего 18 лет, когда она впервые отправилась работать за границу.

Как и большинство, Мария поехала ради денег. В Украине она уже успела немного поработать по профессии и понять, что такая работа очень мало оплачивается.

Сначала Мария чистила лук в Польше. По ее словам, до сих пор много украинок едут на эту работу. В Польшу Мария поехала с туристической визой. Поэтому ей как нелегальной работнице приходилось постоянно бояться проверок.

Условия проживания, говорит женщина, были неудовлетворительными. Но большого выбора работы тогда не было. Вместе с Марией работали многие украинцев. С семьей женщина общалась один или два раза в неделю с помощью телефона.

После Польши Мария нашла заработок в Чехии . Впоследствии были попытки отправиться в Италию , там у женщины были родственники. Но она получила депортацию, поэтому этот замысел не удался.

Сегодня Мария работает во Франции . Сначала там нашел работу ее муж. Женщина отправилась вслед за ним. Рассказывает, что когда приехала во Францию, было трудно трудоустроиться. Когда встречала земляков и рассказывала, что без работы уже три месяца, никто не хотел помочь. Украинцы отвечали, что сидели без работы и дольше. Поэтому Мария поняла, что полагаться на своих граждан в чужой стране можно далеко не всегда.

Нашла работу Мария сама. Для этого звонила ресторанам, так как умела вкусно готовить, и спрашивала, нужен ли заведению работник.

Любовь, в эмиграции уже 13 лет

Любовь работает в Ирландии. Поехала туда с дочкой 13 лет назад. К тому времени ее муж работал в Ирландии 4 года. Семья ехала к нему. Оставаться в чужой стране надолго они не планировали, потому что имели в Украине небольшой бизнес и хотели его развивать. Но вышло по-другому.

Дочь, проучившись три года в ирландской школе, вернулась к учебе в Украине. А Любовь с мужем остались работать в Европе.

Поскольку в стране устроиться на работу можно только легально, пара приложила много усилий, чтобы получить все документы. Любовь вспоминает, как сложно и дорого было оформить ирландскую визу. Делать это приходилось через специальную компанию.

Сейчас Любовь работает на мясокомбинате. До этого профессионально занималась уборкой, глажкой одежды и уходом за детьми.