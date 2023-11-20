"Их журек – абсолютный хит": какой ресторан занял первое место в мировом рейтинге Tripadvisor

Travelers Choice от TripAdvisor представил новый рейтинг лучших ресторанов мира. В этом году неожиданно для всех в лидеры выбилось заведение Варшавы.

В разделе "hidden gems" оказался варшавский ресторан "Future & Wine". Причем он занял первое место. Кто еще попал в десятку лучших – дальше в материале!

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Варшавский ресторан попал в топ лучших заведений

"Hidden gems" – это особые рестораны, о которых, вероятно, вы еще не слышали, но они поражают вкусной едой, оригинальным дизайном и разнообразным меню. Они получили оценку 5.0 в рейтинге по критериям изысканного вкуса, стильного сервиса и интересного интерьера.

Да, варшавское заведение "Future & Wine" занял первое место в рейтинге 25 ресторанов Tripadvisor, которые стоит открыть для себя.

Этот ресторан получил почти 1 000 положительных отзывов на сайте Tripadvisor, вот некоторые из них: "Одни из лучших блюд, которые я ел за долгое время, как польские, так и итальянские, а также отличные вина", "Их журек – абсолютный хит".

Победу одержало заведение "Future & Wine" / Фото с инстаграмм @restauracja_future

Узнаваемая особенность заведения – традиционные польские блюда в современном исполнении. Среди основных позиций – журек, свиные отбивные и стейк из говядины. В меню также есть блюда в средиземноморском стиле, например черная паста с морепродуктами, стейки из лосося и тунца, цыпленок по-провансальски или равиоли с боровиками.

Еще гости могут заказать дегустационное меню, вдохновленное четырьмя временами года.

Вот 10 лучших ресторанов мира 2023:

Restauracja Future & Wine (Варшава, Польша), Omakase Experience (Брага, Португалия), Kinara by Vikas Khanna (Дубай, ОАЭ), Rucula Cusco (Куско, Перу), Göreme Han Restaurant (Гереме, Турция), Victory Cafe (Афины, Греция), Happy Monkey (Вилья-де-Лейва, Колумбия), Hanoi Food Culture (Ханой, Вьетнам), Thìa Gỗ Restaurant Da Nang (Миан, Вьетнам), Hierro Parrilla San Telmo (Буэнос-Айрес, Аргентина).

Ресторан "Kinara by Vikas Khanna" занял 3 место / Фото с инстаграмм @kinaradxb

Напомним, ранее ведущий британский тревел-журнал Wanderlust подвел итоги ежегодной премии "Reader Travel Awards", определяющей наиболее желаемые направления среди туристов. Кто попал в десятку – читайте по ссылке.