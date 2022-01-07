В рамках проекта сайта 24 канала "Украинское Рождество" мы пообщались с украинцами, которые живут за границей. Как празднует Рождество диаспора в Китае, Германии, Норвегии и Бельгии – читайте далее.

Интересно Не просто песня: в США отметят 100-летие первого исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке

Китай – история Юлии Куманской

Юлия Куманская – украинская писательница (творческий псевдоним – Юлия Смаль) и педагог, а также пластунка. Родилась на Дальнем Востоке (Зеленый Клин), а в возрасте 5 лет переехала с родителями в Луцк. По образованию – магистр химии, также имеет диплом по филологии. В 2014 году Юлия вместе с семьей (мужем и 3 детьми) переехала в китайский городок Пиньху, что в 100 километрах от Шанхая. Там предложили работу ее возлюбленному, который работает в сфере IT.



Украинка преподавала английский в языковых центрах / Фото Юлии Куманской

Супруги переехали в Китай с дочкой и сыновьями / Фото Юлии Куманской

"Сначала мы думали, что это будет на 1 год, максимум на 2. Но немного все затянулось и получилось, что на 5. Я там преподавала, в соответствии со всеми порывами сердца. Преподавала английский язык, хотя моя основная специальность – химия. И книжки писала тоже. Дети ходили в садик и школу", – рассказала она.

Рождество праздновали дважды

На родине семья Куманской праздновала Рождество 7 января. Но в Китае пришлось немного изменить свои привычки. Сначала, 25 декабря, семья устраивала празднования в Пиньху – для друзей из разных европейских стран. Ведь кроме Юлии и ее родных в этом городке больше не было украинцев.

Интересно! Как говорит Юлия, Пиньху по меркам Китая фактически "деревня". Это при том, что там проживает около 500 тысяч человек.

А вот в Шанхае, до которого от Пиньху добираться примерно час, есть довольно большая украинская община и даже действовал пластовый кружок.

"Там мы уже праздновали 6 – 7 января, проводили совместную коляду", – объяснила писательница.

Украинские пластуны с родителями в Китае – рождественская встреча / Фото Юлии Куманской

Самой большой проблемой стал мак для кути

В Сочельник у семьи Юлии были на столе все традиционные блюда. Женщина объяснила, что приготовить еду для украинца в Китае – не проблема. Якобы все продукты достаточно доступные. Что-то, конечно, стоило дороже, что-то – дешевле. А что-то надо было поискать в европейских супермаркетах.

Но самая большая проблема в Китае – мак. Там это уголовное преступление. Муж часто летал в разные страны, поэтому привозил его на Рождество, перетертым. Но по факту это было правонарушением,

– отметила украинка.

И добавила, что ее подруга, например, вместо мака добавляла в блюдо кунжут. Кроме этого, была проблема и с пшеницей – такой, чтобы подходила для кутьи.

"Муж мог ездить в Украину. Иногда – еще задолго до Рождества, где-то в сентябре. Тогда мамина соседка драла нам пшеницу, и он привозил", – вспомнила Куманская.

Как китайские христиане празднуют Рождество

По данным китайского правительства, по состоянию на 2018 год в стране насчитывалось около 44 миллионов христиан. Хотя такой показатель и кажется большим, но это – примерно 3% от общего населения.

"Собственно, нельзя сказать, что на государственном уровне Рождество в Китае – большой праздник. Но все его отмечают. Потому что китайцы любят такой праздничный лоск, кич. До 24 – 25 декабря там очень распространена рождественская тематика. Отовсюду звучат рождественские песни, которые популярны во всем мире", – объяснила украинка.

Интересно! К традициям, которых придерживаются китайские христиане на Рождество, можно отнести украшение церковного креста (того, что на куполе). Его украшают гирляндами и хвойными ветвями.

А в рамках рождественской службы, на которую когда-то попала семья Куманской, даже устраивали праздничный концерт. Дети готовили поздравления, декламировали стихи, взрослые пели.

"Это могла быть особенность их конфессии. Но людей было очень много. Хотя церковь – достаточно просторная, верующие стояли даже на улице", – уточнила писательница.

Сейчас Юлия с родными живет в Германии

В 2019 году семья Куманской переехала в городок Вайден восточной Баварии. Застать настоящее немецкое Рождество им удалось лишь раз. После этого началась пандемия коронавируса COVID-19. Если в праздники у них гости, Юлия всегда старается угостить их кутьей. "Я говорю, что это странная каша, но я ее люблю, поэтому стоит попробовать", – объяснила украинка.

Писательница подчеркнула, что Бавария – достаточно отделенная от остальной Германии земля. Именно поэтому там много особых традиций. Подарки на Рождество раздает не Weihnachtsmann ("рождественский дед"), как во всей стране, а Christkind ("рождественский ребенок"). Это маленькая девочка-ангелочек с длинными белокурыми волосами. Кроме подарков 24 декабря она приносит и елку. После этого праздничное дерево стоит в доме в течение всего января.

Германия – история Дануси Ковальчук

Данусе Ковальчук – 26 лет. Она с рождения живет в Германии. Выросла в Мюнхене, в подростковом возрасте вместе с семьей переехала в Тюбинген. Теперь работает офтальмологом в городе Гейдельберг. Ее родители переехали в Германию из Украины еще в 1990-х годах. Впрочем, всегда старались лелеять в семье украинские традиции и так воспитывали и своих детей. Речь идет, в частности, и о Рождестве. Его Ковальчуки отмечают в январе.



Девушка родилась в Германии / Фото Дануси Ковальчук

"Многие в нашей общине празднуют в декабре, ведь тогда – выходные, и это легче. Но мы пока к этому скептически относимся", – объяснила девушка. Она вспомнила, что дважды или трижды удавалось на Рождество приехать в Украину. С этими моментами у нее связаны едва ли не самые теплые воспоминания.

"Но, к сожалению, такое было очень редко. Потому что сначала была проблема с каникулами в школе, а потом на этот период всегда приходилась сессия", – добавила Дануся.

Каких традиций придерживаются Ковальчуки

Ковальчуки стараются перед Рождеством соблюдать пост, хотя бы 6 января. Все ждут, пока взойдет первая звезда, и только тогда садятся за стол. Вспоминают своих родных, кладут на угол стола чеснок. Также ставят дидух и, конечно, колядуют. В целом празднование происходит почти так же, как и в Украине. "Колядовать ходим с пластунами. Но, к сожалению, в диаспоре это иногда трудно. Потому что непросто найти такое место, где бы многие украинцы жили поблизости", – отметила Ковальчук.

Девушка рассказала, что когда она еще была ребенком, некоторые продукты, например пшеницу и гречку, приходилось везти из Украины. "Привозили килограммами. И если кто-то из родственников приезжал, то у них тоже было такое обязательное задание", – вспоминает она. Однако сейчас в Германии уже появились магазины, в которых продают товары из Украины, Польши и других стран.

Еще перед коронавирусом мы в общине начали хорошую традицию. На Сочельник после церкви собирались все вместе и каждый приносил свое блюдо. Была также возможность показать вертеп,

– отметила украинка.

Рождество в украинской общине в Германии / Фото Дануси Ковальчук

Ковальчук подчеркнула, что на протяжении последних 5 – 6 лет в субботней украинской школе готовят вертеп. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 его решили провести в онлайн-режиме. Для этого каждая семья должна была записать свои роли на видео, из чего потом сделали большой праздничный ролик.

Украинская община подготовила онлайн-вертеп: смотрите видео

По словам Дануси, чтобы зайти в церковь в Германии, нужно иметь защитную маску, но не обязательно быть вакцинированным. Это – единственное исключение среди всех общественных мест в стране. Впрочем, после 2020 года Ковальчуки на Рождество участвуют в службе онлайн.

"Я работаю в больнице с пациентами, не хочу никому передать вирус. Мы относимся к этому очень осторожно. В прошлом году слушали службу из киевского собора. Думаю, и в этом году так сделаем", – подчеркнула девушка.

Что украинцы переняли от немцев на Рождество

Семья Ковальчуков ставит елку, как и многие немцы, 23 декабря. Кроме этого, переняли и традиции, связанные с Адвентом. Это время ожидания, которое предшествует Рождеству. Местные жители делают венки из еловых веточек и вплетают в него 4 свечи. В первое воскресенье зажигают одну свечу, и так – каждую неделю вплоть до самого Рождества.

Такой вид имеет рождественский венок / Фото Unsplash

"Немцы также имеют специальный адвент-календарь. Каждый день дети открывают одну из коробочек и там для них есть какой-то подарок. Когда мы еще ходили в школу, то все друзья рассказывали, что у них такое есть. А еще Николай к нам приходит дважды – 6 и 19 декабря", – поделилась украинка.

"Украинское Рождество" – праздничный проект сайта 24 канала о колоритных традициях нашего народа. Мы расскажем, как отмечают праздники этногруппы, военные, украинцы в оккупированном Крыму, за рубежом и даже в далекой Антарктиде. Вспомним, как "праздновали" во время советских репрессий и даже века назад. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Норвегия – история Анны Белановой и Александра Петрусенко

Анна Беланова – родом из Енакиево. Ее муж Александр Петрусенко – из Донецка. В 2014 году, когда Россия оккупировала часть украинского Донбасса, они были вынуждены покинуть родные города. Впоследствии Александр подписал контракт с норвежской компанией и супруги переехали в город Берген. Позже работу там удалось найти и его жене. Оба работают в сфере IT.

Анна Беланова и Александр Петрусенко / Фото из семейного архива

Как праздновали Рождество в Бергене

Интересно, что пара праздновала Рождество и в декабре, и в январе. 25 декабря Анна и Александр отмечают годовщину своего брака. Поэтому в этот день часто с друзьями ехали в горы, разжигали там камин – проводили время как норвежцы. Ведь местные жители любят встречать Рождество именно в горах. "В Бергене всегда сыро, всегда дожди. А выбравшись в горы, можно было увидеть хотя бы немного снега", – объяснила украинка. Зато в январе они с мужем встречались с другими украинцами. Тогда из Германии приезжал украинский священник, проводил богослужения.

До того как начался коронавирус, мы собирались украинской общиной Бергена. Каждый готовил какое-то свое блюдо, был огромный стол. Кутью каждый год готовили разные люди и это было классно,

– вспомнила Анна.

Она подчеркнула, что благодаря этому можно было увидеть, как готовят традиционные блюда в разных частях Украины, сравнить вкусы. Ведь на такие рождественские гуляния приходили почти все украинцы города. Иногда доходило и до 150 человек.

Украинская община в Бергене собралась на Рождество / Фото Константина Денисенко

Супруги восстанавливали утраченные традиции

Как рассказала Беланова, на Донбассе, откуда они с мужем родом, многие украинские традиции, к сожалению, были утраченными. Зато во время пребывания в Норвегии супруги пытались их восстановить. Именно там они и учились, как делать украинскую кутью – каждый год находили новый рецепт.

В целом Анна и Александр очень любят готовить. Поэтому даже если бы надо было заказывать какие-то продукты из Украины, то делали бы это. Впрочем, трудно было лишь в первые годы: нужно было знать, где и в каких магазинах найти нужные товары. На протяжении последних лет в Норвегии открылось много интернациональных магазинов. Очевидно, на это есть спрос. Поэтому найти там пшено для кутьи, мак, мед или изюм – теперь не проблема.

Супруги каждый год искали новый рецепт кутьи / Фото Анны Белановой

Традиции – очень разнообразные

Беланова обратила внимание на то, что Норвегия – очень большая страна, поэтому в каждой ее части есть какие-то особые традиции. В Бергене, например, на Рождество традиционно готовят pinnekjøtt ("пинешот"). Это засоленные ребрышки из баранины, которые подают с пюре из репы. В горных регионах – это уже засушенная овечья голова, а ближе к Осло – свинина с подбрюшьем.

По словам украинки, Рождество для норвежцев – гораздо важнее, чем Новый год. В этот период детям приносят подарки маленькие гномики – юлениссе. Зимой по всей стране открываются елочные фермы.

"Ты можешь туда приехать, заплатить, тебе дадут пилу и ты выбираешь себе дерево. Его упакуют и ты едешь с ним домой", – отметила Беланова. На территории таких ферм обычно обустраивают избушки юлениссе, все очень атмосферно.

Бельгия – история Оксаны Сеничак

Родители Оксаны Сеничак эмигрировали в Бельгию в послевоенные времена. Там она и родилась. С мужем – Игорем Матычаком познакомилась в 1991 году, он из Украины. Вместе они воспитывают 2 сыновей и дочь. Оксана на протяжении всей жизни работает переводчицей. А несколько лет назад открыла в Антверпене свой магазинчик, где продает различные объекты интерьера (и не только), произведенные в Украине. "Пробую в Бельгии найти рынок для украинского интерьерного производства", – объяснила женщина.

Оксана Сеничак с мужем и детьми / Фото из семейного архива

Сеничак рассказала, что празднования Рождества и Пасхи – едва ли не больше всего запомнились ей с детства. Ведь Сочельник всегда был в январе, а не в декабре, как у друзей-бельгийцев.

"Им тогда было непонятно, почему у нас Рождество – 7 января. Но сейчас это уже легче объяснить, потому что мир стал больше, молодежь и дети больше знают и понимают", – подчеркнула женщина.

Обратите внимание! В 2021 году все украинские приходы в Бельгии поддержали решение перейти на новый календарь. Поэтому Рождество в этом году впервые праздновали 25 декабря.

Рождество – возможность собраться в украинском кругу

Семья Оксаны на Рождество готовит украинские блюда. Традиционно колядуют в семейном кругу, а также с украинской общиной. В 2020 году от масштабных мероприятий пришлось отказаться из-за пандемии, но в этом году удалось снова собраться в кругу друзей из диаспоры.

Молодежь подготовила вертеп, его показали после службы 25 декабря. Очень хорошо все это им удалось,

– подчеркнула Оксана.

Украинский вертеп в Антверпене, 2021 год / Фото Юлиана Матычака

По словам Оксаны, в Бельгии есть несколько украинских приходов. В Антверпене, в котором живет их семья, такой появилая примерно в 2005 году. А вот в городке Хэнк, из которого она родом, украинские храмы были еще до новой эмиграции в 1990 – 2000-х годах.

"Там всегда была одна греко-католическая и одна православная. И они дальше есть. Так же в Льеже и Шарлеруа. Ведь именно туда приезжали украинцы", – объяснила женщина.

Молодежь продолжает лелеять традиции

Юлиан Матычак – один из сыновей Оксаны. Он пытается поддерживать украинские традиции с группой украинских друзей. Туда входят как его знакомые из Пласта, так и те, кто переехал в Бельгию на протяжении последних 5 – 7 лет, на учебу или на работу. "Я вырос в среде, где само собой было понятно, что мы каждый год празднуем Рождество, идем колядовать. В этом году мы с друзьями делали вертеп. Это было очень спонтанно, но классно", – подчеркнул парень.

Рождество у бельгийцев – не такое, как у украинцев. В принципе особых традиций у них нет, это просто семейный праздник. Поэтому я никогда не праздновал с бельгийскими друзьями,

– объяснил Юлиан.

Матычак рассказал, что раньше, когда украинцы в Бельгии праздновали Рождество в январе, это было довольно трудно совмещать с сессией. Ведь она в стране начинается как раз после бельгийских рождественских каникул.

"Заканчивались каникулы, было наше Рождество и сразу экзамены. Это было трудно. В прошлом году отпраздновали и через день у меня уже был первый экзамен", – подытожил украинец.

Сайт 24 канала поздравляет всех с Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.