ТОП-5 городов Испании, где жить дешевле всего

Сейчас инфляция сильно ударила по Испании и граждане страны видят, как быстро растет стоимость жизни. Компания Kelisto обнародовала рейтинг испанских городов, жители которых ежемесячно тратят меньше денег на основные нужды.

Так, специалисты компании Kelisto, занимающейся сравнением цен, выяснили, какие города Испании являются самыми дешевыми для жизни. Эта информация может служить шпаргалкой не только для самих испанцев, но и для иностранцев, планирующих переехать в страну. Список самых доступных городов сформировали в соответствии с балансом между зарплатами и стоимостью жизни в каждом выбранном населенном пункте.

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Где самое дешевое жить в Испании

Поленсия

Этот город расположен в 240 километрах от Мадрида. В одноименной провинции проживает всего 80 тысяч человек. И их расходы на 30% меньше, чем в среднем по стране. К примеру, аренда квартиры с одной спальней в самом центре города будет стоить 438 евро в месяц. А расходы на электроэнергию, отопление, воду, вывоз мусора – 128 евро. На общественный транспорт за месяц уйдет еще около 15 евро.

Мелилья

Этот испанский город расположен на средиземноморском побережье Африки. Расходы здесь в среднем на 17% меньше, чем в целом по стране. Аренда 85-метровой квартиры обойдется в 680 евро в месяц. Плюс 138 евро на газ, свет и другие базовые расходы.

Луго (Галисия)

В этом городе общие расходы тоже примерно на 17% ниже, чем в других регионах. Аренда квартиры площадью 85 квадратных метров – 815 евро. Коммуналка и другие расходы потянут еще 160 евро.

Логроньо (Риоха) и Теруэль (Арагон)

Замыкают ТОП-5 сразу два испанских города. Здесь все расходы на одного человека ежемесячно составляют от 1000 до 1200 евро.