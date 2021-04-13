С 12 апреля 2021 года в Чехии вступили в силу первые ослабление карантина. В связи с этим, учебные заведения снова начали работать, а комендантский час был отменен. Впрочем, большинство ограничений продолжают действовать. Это связано с тем, что Чехия не теряет лидерской позиции по уровню смертности, связанной с COVID-19.

Показатели скорости распространения коронавируса продолжают быть высокими. Власти обещают контролировать влияние ослабления карантина на ситуацию с COVID-19 в стране.

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Школы

Первоклассники в Чехии учиться неделя через неделю . Одну неделю дети посещают школы, а другую – имеют дистанционные занятия.

Обязательным условием для возобновления работы школ является тестирование на коронавирус. В школах регулярно будут делать ученикам и персоналу быстрые тесты на антиген .

Также при условии соблюдения всех гигиенических норм восстановить работу могут детские сады .

С 12 апреля 2021 года в Чехии возобновят работу школы и детсады / Фото Unsplash

Другое

С 12 апреля 2021 года теряет силу запрет покидать помещение ночью и передвигаться за пределы своего района проживания .

Другие ограничительные меры, в частности запрет работы ресторанов и гостиниц, продолжают действовать.

Власти планируют ослаблять карантин постепенно. Планово ограничения будут отменять каждые две недели . Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Карел Гавличек .

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), Чехия лидирует в мире по уровню смертности, связанной с коронавирусом . В стране с начала пандемии умерло около 28 тысяч людей, у которых подтвердили инфицирования, что составляет 261 человека на 100 тысяч населения. Среди причин высокой смертности эксперты выделяют культ нездорового образа жизни среди местных жителей. Большое количество чехов злоупотребляют алкоголем, курят и неправильно питаются. Как утверждают чешские врачи, 80 процентов пациентов, которые были доставлены в больницу с COVID-19 имели избыточный вес. Вероятно, это влияет на иммунную систему организма.