В Чехии ослабили карантин: что теперь разрешено
С 12 апреля 2021 года в Чехии вступили в силу первые ослабление карантина. В связи с этим, учебные заведения снова начали работать, а комендантский час был отменен. Впрочем, большинство ограничений продолжают действовать. Это связано с тем, что Чехия не теряет лидерской позиции по уровню смертности, связанной с COVID-19.
Источник:DW
Показатели скорости распространения коронавируса продолжают быть высокими. Власти обещают контролировать влияние ослабления карантина на ситуацию с COVID-19 в стране.
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Школы
Первоклассники в Чехии учиться неделя через неделю. Одну неделю дети посещают школы, а другую – имеют дистанционные занятия.
Обязательным условием для возобновления работы школ является тестирование на коронавирус. В школах регулярно будут делать ученикам и персоналу быстрые тесты на антиген.
Также при условии соблюдения всех гигиенических норм восстановить работу могут детские сады.
С 12 апреля 2021 года в Чехии возобновят работу школы и детсады / Фото Unsplash
Другое
С 12 апреля 2021 года теряет силу запрет покидать помещение ночью и передвигаться за пределы своего района проживания.
Другие ограничительные меры, в частности запрет работы ресторанов и гостиниц, продолжают действовать.
Власти планируют ослаблять карантин постепенно. Планово ограничения будут отменять каждые две недели. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Карел Гавличек.
Жители Чехии часто ведут нездоровый образ жизни / Фото Unsplash
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