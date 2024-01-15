Билеты на самолеты летом 2024 могут значительно подняться в цене из-за ряда проблем, связанных с самолетами Boeing. Узнайте подробнее о причинах подорожания авиабилетов.

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Авиабилеты в разгар этим летом существенно подорожают

Глава авиакомпании Ryanair, Майкл О'Лири, сообщил, что в результате инцидента с авиакомпанией Alaskan Airlines, полеты 171 самолета Boeing 737 Max 9 были приостановлены. Это приведет к прямому влиянию на стоимость авиабилетов в это лето.

Пропускная способность является серьезной проблемой, поэтому цены на авиабилеты, особенно в разгар лета, будут выше, поскольку в Европе будет меньше пропускной способности на короткие расстояния,

– отметил О'Лири.

Кроме того, глава компании предупредил, что бюджетным авиаперевозчикам этим летом может не хватить 10 самолетов из-за задержек в поставках их собственных самолетов Boeing.

По его словам, компания ожидает получить 57 самолетов до конца апреля и, возможно, получит еще 50 до конца июня. Таким образом, останется только пять, может быть, десять самолетов на пик летнего сезона этого года.

Летом растут цены на авиабилеты из-за проблем с самолетами Boeing / Фото Unsplash

Инцидент с самолетом Boeing: что известно

5 января в США во время полета пассажирский Boeing 737-9 компании Alaska Airlines потерял часть фюзеляжа. Из-за этого экипаж был вынужден совершить экстренную посадку. Рейс 1282 года направлялся из Портленда в Онтарио.

Самолет находился в воздухе 20 минут, на его борту было более 170 пассажиров и 6 членов экипажа. Сертификат для полетов борт получил 25 октября 2023 года.

Позже после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило полеты самолетов 737 MAX 9 из-за инцидента с лайнером Alaska Airlines акции компании Boeing упали на 8,7%. Да, производитель может потерять миллиарды долларов.