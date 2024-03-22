Миссия провалена: в США мужчина сел на самолет с фотографией чужого билета и оказался в тюрьме

В США мужчину арестовали после того, как он предположительно сел на рейс Delta с фотографией посадочного талона другого пассажира. Американец сделал снимок чужого билета, пока тот не смотрел и воспользовался им.

Виклифф Ив Флеризард планировал переждать посадку в туалете самолета, но что-то пошло не по плану. Мужчина заявил, что просто хотел попасть домой.

Читайте также Восстановление полетов в Украине: когда пассажирские самолеты снова начнут летать

Мужчина использовал фото чужого билета, чтобы попасть на рейс

Во время недавнего инцидента в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити камеры наблюдения зафиксировали, как 26-летний Виклифф Ив Флеризард фотографировал телефоны и посадочные талоны пассажиров, которые ничего не подозревали. Затем Флеризард использовал эти фотографии, чтобы успешно сесть на рейс в Остин, штат Техас.

Попав в самолет, Флеризард пошел в туалет в передней части самолета и оставался там, пока другие пассажиры садились на борт.

Когда посадка завершилась, незадолго до того, как двери самолета закрыли, Флеризард вышел из туалета, прошел к задней части самолета и вошел в кормовой туалет,

- говорится в судебной жалобе на мужчину.

Когда он вышел из туалета, бортпроводник заметил, что свободных мест нет, и предложил Флеризарду помочь. Тогда самолет уже начал выруливать на взлетно-посадочную полосу.

Он сказал бортпроводнице, что его место – 21F, но член экипажа подтвердила, что человек, который купил билет на это место, уже сидит на нем. Когда стюардессы узнали настоящее имя Флеризара и определили, что у него нет билета, самолет вернулся к выходу на посадку, где его встретили правоохранители.

Мужчина использовал фото чужого билета, чтобы попасть на рейс / Фото Unsplash

Американец объяснил, что он находился в Парк-Сити, чтобы покататься на сноуборде, и ему нужно было вернуться домой, чтобы воссоединиться со своей семьей. Он рассказал, что изначально забронировал билет на воскресный рейс авиакомпании Southwest Airlines, но его пересадили на более поздний рейс из-за переполненности самолета.

Мужчина признал ошибку и заявил, что просто хотел попасть домой. Правоохранители подтвердили, что Флиризард сейчас находится под стражей в тюрьме округа Солт-Лейк-Сити.

Пьяный пилот хотел перелететь океан

Пьяного пилота мистера Рассела задержали в аэропорту Эдинбурга. В ручной клади "маэстро" нашли бутылку "егермейстера". Рассел стал четвертым пилотом, которого задержали на территории Шотландии в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему придется отвечать за свою любовь к "егермейстеру" в рабочее время.