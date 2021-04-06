Многие украинцы рассматривают возможность работы за рубежом. Однако с поиском места работы, подготовкой документов и адаптацией в чужой стране нередко возникают трудности. Именно поэтому фонд "Наш выбор" при поддержке онлайн-сервиса денежных переводов TransferGo создал сборник советов для людей, которые нашли или ищут работу за рубежом.

63% украинцев, ищущих работу, планируют работать за рубежом или рассматривают такой вариант. Никогда не работали за рубежом, но намерены выехать на заработки в 2021 году – 33% опрошенных украинцев. Такие цифры, опираясь на февральские исследования аналитической службы "OLX Работа", приводит Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству. По ее оценкам, ни миграционные настроения в Украине, ни спрос на работников из Украины в Европе существенно не уменьшились, несмотря на пандемию.

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Однако у многих желающих начать трудовую деятельность за рубежом существенные трудности возникают не столько с поиском места работы и подготовкой необходимых документов для трудоустройства, как с адаптацией в чужой стране, особенно в первые месяцы пребывания. Упомянутое выше исследование показывает, что подавляющее большинство потенциальных мигрантов намерены выехать в три страны ЕС: в Польшу – 50%, Чехию – 11% и Германию – 9%.

У трудовых мигрантов часто есть проблемы с подготовкой необходимых документов / Фото Pexels

Заботясь о людях, которые нашли или ищут работу именно в этих странах, фонд "Наш выбор" при поддержке онлайн-сервиса денежных переводов TransferGo подготовили подробный справочник о главных аспектах легального трудоустройства в Польше, Чехии и Германии.

Этот сборник советов и правил тиражом 10 000 экземпляров распространяется среди украинских трудовых мигрантов бесплатно. Так же его можно скачать по ссылке.

Что нужно знать мигрантам

Здесь вы найдете информацию о том, как легально можно работать в этих трех странах и что для этого нужно сделать, какие вы имеете права, как не позволить нечестным посредникам обмануть вас, как легально отправиться в командировку по работе в Чехию или Германию. Также вы прочитаете, как защитить свои права и где в этих странах искать помощи, – объясняет цель справочника Мирослава Керик, глава фонда "Наш выбор".

Эта неправительственная организация уже более 10 лет помогает вновь прибывшим украинцам в Польше защищать свои интересы, интегрироваться в местное общество и одновременно сохранять национальную идентичность.

Из справочника каждый заинтересованный сможет почерпнуть информацию о том, как правильно оформить трудовую визу и разрешение на временное или долгосрочное пребывание на территории указанных стран, узнать перечень и образцы документов, ориентировочную стоимость услуг по их оформлению (если такие услуги не бесплатны) и многое другое. Так же, здесь содержатся ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у мигрантов при трудоустройстве. Собрано и широкую базу контактов, куда можно обратиться в случае необходимости – от местных официальных институтов до посольств и консульских учреждений Украины, от украинских сообществ за рубежом до организаций, которые отстаивают права иностранных работников.

В Польше зарегистрировано 528 тысяч работников из Украины / Фото Pexels

Только в Польше, по последним подсчетам, официально зарегистрировано 528 тысяч работников из Украины. Важно позаботиться о качественной адаптации этих людей в новой среде, об их юридической и финансовой грамотности, – говорит менеджер по маркетингу TransferGo Юрий Синенький. – Именно поэтому мы пытались простым и доступным способом объяснить самые актуальные вопросы: как не нарушить миграционное законодательство; как не стать жертвой мошенников на рынке труда; как открыть банковский счет в чужой стране; как безопасно передать домой заработанные деньги; куда обращаться в той или иной ситуации.

По словам Юрия Синенького, в прошлом году компания начала на своей странице еще и отдельный блог, который тоже ориентирован на то, чтобы украинцы за рубежом могли обмениваться опытом, полезными сообщениями и лайфхаками во время своего пребывания за пределами Украины. В частности, там собран и перечень интернет-ресурсов Польши, Чехии, Германии, откуда трудовые мигранты могут получать надежную и проверенную информацию.

Где искать информацию

Польша

Посольство Украины в Польше: http://poland.mfa.gov.ua.

Посольство Республики Польша в Киеве: kijow.msz.gov.pl/uk/p/kijow_ua_a_uk/.

Консульские округа в Украине: kijow.msz.gov.pl.

Государственная инспекция защиты прав работников (Państwowa Inspekcja Pracy): pip.gov.pl, prawawpracy.pl/. Консультации по вопросам законности трудоустройства граждан Украины на территории Республики Польша на украинском языке предоставляются в понедельник, вторник и среду с 16:00 до 20:00 по телефону +48 22 111 35 29.

Список воеводских управлений с адресами и телефонами: udsc.gov.pl/lista-urzedow-wojewodzkich.

Бесплатные правовые советы по вопросам труда в различных воеводствах: www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie.

Пограничная служба Польши (Straż Graniczna): www.strazgraniczna.pl.

Фонд "Наш выбор": naszwybor.org.pl.

Консультационный пункт для иностранцев в Украинском доме в Варшаве: ukrainskidom.pl.

Объединение украинцев в Польше: https://ukraincy.org.pl/uk/.

Портал мигрантов в Польше: https://www.yavp.pl/uk.

Чехия

Посольство Украины в Чешской Республике: https://czechia.mfa.gov.ua/.

Посольство Чешской Республики в Украине: https://www.mzv.cz/kyiv.

Министерство внутренних дел Чешской Республики: www.mvcr.cz.Тут большое количество информации о разрешениях на пребывание и необходимые документы (на чешском и английском языках).

Служба занятости Чешской Республики: https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/vm.

Консультационный центр по вопросам интеграции (Poradna pro integraci): www.p-p-i.cz.

Центр по вопросам интеграции иностранцев (Centrum pro integraci cizinců): www.cicpraha.org.

Организация La Strada: www.strada.cz. La Strada помогает лицам, которые стали жертвами торговли людьми и эксплуатации. Сюда можно обращаться в случае злоупотреблений со стороны работодателя (например, длинная неоплачиваемая сверхурочная работа, невыплата или задержка части заработной платы, угрозы и т.п.).

Украинская инициатива в Чешской Республике: http://ukrajinci.cz/.

Портал украинцев в Чехии: https://uaportal.cz/.

Украинский народный дом в Чешской Республике: https://www.facebook.com/ukrdimcz/.

Германия

Посольство Украины в Федеративной Республике Германия: https://germany.mfa.gov.ua.

Посольство Федеративной Республики Германии в Киеве: www.kiew.diplo.de.

Информация о трудоустройстве в Германии: www.make-it-in-germany.com.

Информация о признании профессиональной квалификации, приобретенной за рубежом: www.anerkennung-in-deutschland.de.

Проверка признания в Германии вашего иностранного диплома о высшем образовании и высшего учебного заведения: anabin.kmk.org.

BAMF – Федеральное бюро по делам миграции и беженцев: www.bamf.de.

Программа Faire Integration (поддержка для граждан из-за ЕС): www.faire-integration.de.

Профессиональный союз работников услуг: www.verdi.de.

Объединение украинских организаций в Германии: dach-ukraine.de/uk/.

Центральный союз украинцев в Германии: www.zentralverband-ukrainer.de/uk.

Интернет-портал украинцев в Германии "Дом на околице": www.ukrajinciberlinu.wordpress.com.

Украинский дом в Дюссельдорфе: www.ukrdim.de.

Как выгодно переводить средства в Украину

Легальное трудоустройство за рубежом позволяет регулярно помогать своим семьям, отправляя средства на родину. По подсчетам Международной организации по миграции, две трети трудовых мигрантов из Украины переводят заработанные средства домой. Делать это просто, безопасно и выгодно, если воспользоваться сервисом TransferGo. Достаточно лишь иметь мобильный телефон и доступ к интернету.

Переводы в TransferGo осуществляются с карты на карту / Фото TransferGo

TransferGo – это глобальный онлайн-сервис, который обеспечивает международные денежные переводы в режиме реального времени, без традиционно высоких банковских сборов. Почему это так доступно и дешево? Потому что переводы в TransferGo осуществляются с карты на карту, при этом средства не покидают страну отправителя и не пересекают границу. Именно поэтому удается существенно снизить затраты на обработку перевода. Компания позаботилась и о том, чтобы ее украинские клиенты имели возможность получить сопровождение на родном языке, позвонив или написав сообщение в службу поддержки. Более 500 тысяч украинцев в разных странах мира уже являются пользователями этого сервиса.

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TransferGo не только позволяет переводить средства без комиссии, но и выплачивает денежные бонусы каждому, кто привлечет к пользованию сервисом своих друзей и знакомых. За каждого приглашенного друга можно получить 22 евро вознаграждения, после того, как он сделает свой первый перевод через TransferGo.