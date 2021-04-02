Как надежно и быстро перевести деньги в Украину: 5 лайфхаков
Более миллиарда долларов США в эквиваленте ежемесячно перечисляют украинские трудовые мигранты на родину. При этом все больше из них пользуется международными платежными системами. Поэтому возникает вопрос, как выбрать оптимальный сервис для перевода средств родным и близким в Украине.
Источник:24 канал
Редакция Закордон 24 рекомендует придерживаться 5 базовых правил, которые помогут вам сделать процедуру перевода средств простой и безопасной. Современные технологии позволяют тратить на это минимум времени и не волноваться, что деньги потеряются в пути, что их могут украсть или доставить не тогда, когда нужно.
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Простые правила
Бесконтактный тренд
Передача денег рейсовым автобусом, попуткой, через знакомых или знакомых знакомых – это вчерашний день. Во-первых, высокие риски. Всегда ли вы можете полагаться на ответственность и честность людей, которые подрядились курьерами?
Во-вторых, никудышная оперативность. Ваши родные могут ждать передачу несколько дней, пока она доберется до Украины и водитель объедет все пункты маршрута.
В-третьих, пандемия не утихает. Зачем подталкивать себя и своих адресатов в Украине к лишним контактам с чужими людьми, если тот же перевод можно сделать в несколько кликов с мобильного?
Переводить деньги через Transfer Go надежнее и безопаснее / Фото Transfer Go
Понятные правила
Перевести деньги через платежный сервис – не сложнее, чем заказать пиццу онлайн. Просто выбирайте систему с украинским или русским интерфейсом и со службой поддержки на родном языке.
К примеру, сервис TransferGo общается с клиентами аж на 9 языках, в том числе на русском и украинском. В течение рабочих дней вы можете связаться со службой поддержки по телефону, электронной почте или через Facebook-мессенджер – и работники компании оперативно помогут вам решить любые вопросы, связанные с открытием аккаунта или непосредственно с переводом средств. И даже не надо переходить на ломаный английский или польский.
Мониторинг рынка
Выбирая свой платежный сервис, никогда не будет лишним узнать мнение друзей или знакомых, а также почитать независимые сайты отзывов. Например, на Trustpilot – это один из самых популярных и объективных сайтов в этой категории. Даже такой элементарный мониторинг поможет убрать из достаточно большого количества предложений все лишнее. Также стоит обратить внимание, насколько долго платежная система работает на рынке, где она зарегистрирована.
Цена-качество-скорость
В идеале платежный сервис должен быть не только надежным, но и выгодным. Поэтому важно сравнить у финансовых операторов и такие параметры, как курс обмена, размер комиссии, скорость поступления денег получателю. Сопоставив свои потребности с предлагаемыми условиями, вы обязательно найдете оптимальный вариант. Возможно, вам не нужно перебрасывать средства "уже на уже", тогда не стоит и переплачивать за срочность.
В Transfer Go есть три временные опции / Фото Transfer Go
Защита данных
Все ответственные компании на рынке денежных переводов очень ответственно относятся к защите персональных данных своих клиентов от хакерских атак или обычных мошенников. Это нормально, когда сервис требует подтверждения вашей личности. И наоборот, если процедура регистрации и верификации совсем простая или ее вообще нет, – такой финпосредник должен вызвать подозрения.
Поэтому в проверенных сервисах действует одновременно несколько степеней защиты информации. Соответственно ваши переводы будут в полной безопасности, если вы и сами готовы соблюдать простые меры предосторожности. Хотя бы такие:
- не давать никому из посторонних доступ к своему аккаунту;
- переводить средства только из личных гаджетов;
- не использовать для этого чужие компьютеры или другие гаджеты.
Что говорят эксперты
Современные технологии сближают мир. Даже находясь за сотни километров от Украины, вы можете заботиться о своей семье. Ваши средства поступят им в считанные минуты – достаточно иметь лишь мобильный телефон и доступ к интернету. А вместе с деньгами вы переводите свою любовь и заботу, – отмечает Юрий Синенький, менеджер по маркетингу TransferGo.
По его словам, уже более 400 тысяч украинцев в разных странах Европы пользуются этим сервисом, который обеспечивает быстрые и безопасные международные денежные переводы без традиционно высоких банковских сборов.
Сервисом Transfer Go пользуются 2,5 миллиона человек / Фото Transfer Go
Что говорят клиенты
На международном портале клиентских отзывов Trustpilot сервис TransferGo оценивается в 4,8 балла из 5 возможных. Пользователи особенно отмечают хорошо настроенный функционал программы и профессионализм службы поддержки.
Я делала перевод впервые. Поэтому пользовалась теми подсказками, которые разработаны специально для таких случаев. Поступают сообщения из каждого этапа перевода. Очень удобно! Рекомендую,
– пишет Лилия А. из Польши.
"Спасибо за удобный и отличный сервис. Однажды был ошибочно введен неправильный номер получателя. Но сервисная служба быстро отреагировала, номер был исправлен и адресат получил перевод", – делится опытом Сергей К. из Эстонии.
В частности, одним из ключевых событий стало начало сотрудничества с платежными системами Visa и MasterCard, что позволило клиентам мгновенно отправлять и получать деньги на любую банковскую карточку не только в Украину, но и в любую из стран Европы.
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