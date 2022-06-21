Список актуальных госуслуг на Гиде для украинцев, которые планируют пересекать границу

Гид по государственным услугам содержит информацию о всех имеющихся услугах. Сегодня собрали те, которые могут пригодиться гражданам, планирующим ехать за границу или уже находящимся в чужой стране.

Подборку необходимых государственных услуг, связанных с пересечением и пребыванием за границей, подготовили в Министерстве цифровой трансформации Украины. Среди них, например, все о продлении срока действия паспорта или как внести информацию в паспорт о ребенке. Поэтому сохраняйте информацию, чтобы знать, как привести в порядок все важные документы.

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Госуслуги на Гиде, необходимые для пересечения границы

Услуги, связанные с паспортом:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем: bit.ly/3n450Vc

продление срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу: bit.ly/3zNHNhA

одновременное оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта: bit.ly/3y1Qwvt

Услуги, связанные с постоянным местожительством:

документы для выезда граждан Украины за границу на постоянное проживание: bit.ly/3zTqv2H

справка об уплате налоговых обязательств налогоплательщиком – резидентом: bit.ly/3N7Y4Bd

Услуги, связанные с детьми:

внесение в паспорт гражданина Украины для выезда за границу родителей информации о ребенке: bit.ly/3N4wJ2Q

согласие на выезд детей за границу на отдых и оздоровление: bit.ly/3y6rYl9

Другие популярные услуги, которые могут пригодиться:

удостоверение личности без гражданства для выезда за границу: bit.ly/3QCarZ1

выдача международных водительских прав / водительского удостоверения: bit.ly/3xFLwev

Дия.Бизнес в Варшаве

Больше о том, где и как получить государственные услуги, можно узнать по ссылке

Министерство цифровой трансформации Украины открыло центр Дия.Бизнес в польской столице. Это первый такой центр, появившийся за границей. В нем временно переселенные украинцы могут безвозмездно проконсультироваться по поводу открытия своего дела в Польше, получить информацию о статусе беженца или о других основаниях, которые позволят находиться на территории соседней страны длительное время и многое другое.

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