Добірку найнеобхідніших державних послуг, пов'язаних з перетином та перебуванням за кордоном підготували у Міністерстві цифрової трансформації України. Серед них, наприклад, усе про продовження терміну дії паспорта чи як внести інформацію до паспорта про дитину. Тож зберігайте інформацію, аби знати, як привести до порядку усі важливі документи.
І ще Як українцям оформити бізнес у Польщі: два сценарії започаткування своєї справи за кордоном
Держпослуги на Гіді, що потрібні для перетину кордону
Послуги, пов’язані з паспортом:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон із безконтактним електронним носієм: bit.ly/3n450Vc
- продовження строку дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон: bit.ly/3zNHNhA
- одночасне оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта: bit.ly/3y1Qwvt
Послуги, пов’язані з постійним місцем проживання:
- документи для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання: bit.ly/3zTqv2H
- довідка про сплату податкових зобов’язань платником податку – резидентом: bit.ly/3N7Y4Bd
Послуги, пов'язані з дітьми:
- внесення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон батьків інформації про дитину: bit.ly/3N4wJ2Q
- згода на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення: bit.ly/3y6rYl9
Інші популярні послуги, що можуть стати у пригоді:
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон: bit.ly/3QCarZ1
- видача міжнародних водійських прав / водійського посвідчення: bit.ly/3xFLwev
Дія.Бізнес у Варшаві
Міністерство цифрової трансформації України відкрило центр Дія.Бізнес в польській столиці. Це перший такий центр, який зявився за кордоном. У ньому тимчасово переселені українці можуть безоплатно проконсультуватися щодо відкриття своэъ справи в Польщі, отримати інформацію про статус біженця або інші підстави, які дозволять перебувати на території сусідньої країни тривалий час та багато іншого.
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