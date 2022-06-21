Добірку найнеобхідніших державних послуг, пов'язаних з перетином та перебуванням за кордоном підготували у Міністерстві цифрової трансформації України. Серед них, наприклад, усе про продовження терміну дії паспорта чи як внести інформацію до паспорта про дитину. Тож зберігайте інформацію, аби знати, як привести до порядку усі важливі документи.

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Держпослуги на Гіді, що потрібні для перетину кордону

Послуги, пов’язані з паспортом:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон із безконтактним електронним носієм: bit.ly/3n450Vc

продовження строку дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон: bit.ly/3zNHNhA

одночасне оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта: bit.ly/3y1Qwvt

Послуги, пов’язані з постійним місцем проживання:

документи для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання: bit.ly/3zTqv2H

довідка про сплату податкових зобов’язань платником податку – резидентом: bit.ly/3N7Y4Bd

Послуги, пов'язані з дітьми:

внесення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон батьків інформації про дитину: bit.ly/3N4wJ2Q

згода на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення: bit.ly/3y6rYl9

Інші популярні послуги, що можуть стати у пригоді:

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон: bit.ly/3QCarZ1

видача міжнародних водійських прав / водійського посвідчення: bit.ly/3xFLwev

Зауважте! Більше про те, де та як отримати державні послуги, можна дізнатися за посиланням.

Дія.Бізнес у Варшаві

Міністерство цифрової трансформації України відкрило центр Дія.Бізнес в польській столиці. Це перший такий центр, який зявився за кордоном. У ньому тимчасово переселені українці можуть безоплатно проконсультуватися щодо відкриття своэъ справи в Польщі, отримати інформацію про статус біженця або інші підстави, які дозволять перебувати на території сусідньої країни тривалий час та багато іншого.

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