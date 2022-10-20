Более того, граждане Украины едут в Польшу не в поисках спасения от войны, а именно устроиться на работу и заработать денег . Вместе с тем, польские пограничники не фиксируют массового наплыва наших работников. Об этом сообщили 24 каналу в пресс-службе Миграционной платформы EWL.

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Мы заметили, что больше стало уезжать женщин трудоспособного возраста, интересующихся вакансиями в европейских странах. Они едут именно работать, а не в поиске безопасного убежища, потому что часто оставляют детей дома, чтобы заработать. Больше женщин выезжает из Центральной и Западной Украины. Сейчас, когда в Европе традиционно продолжается высокий сезон производства на предприятиях, у работодателей есть разные предложения работы,

– говорит Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

Какая ситуация с пересечением украинско-польской границы

Пограничная служба Польши отчитывается об увеличении количества пересечений границы украинцами. Так, в октябре в соседнюю страну выехало больше граждан Украины, чем вернулось домой. В среднем в Польшу едет каждый день на 3 – 5 тысяч человек больше, чем в обратном направлении.

Какую работу предлагают украинцам на польском рынке труда

Трудовые мигранты, не имеющие соответствующего опыта работы и не знающие польского языка, могут рассчитывать на несложную физическую работу. Из этой категории больше всего предложений есть в промышленном производстве, в сфере логистики и e-commerce , которая активно готовится к рождественским праздникам и Black Friday. Кроме того, устроиться можно на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности или автомобильной отрасли.

Это посильный для женщины труд, а ее базовым умением учат на предприятии. В среднем на простой физической работе в Польше сейчас можно заработать 3,5 – 6 тысяч злотых в месяц (28 – 48 тысяч гривен),

– уверяет Марцин Колодзейчик.