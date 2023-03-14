Что нужно знать иностранцам, желающим завести домашнее животное в Испании

В каждой испанской провинции свои правила содержания домашних животных хотя общие положения преимущественно совпадают.

Законы могут отличаться

Каждая администрация имеет свой муниципальный указ, содержащий более конкретные правила содержания и выгула животных. А также всевозможные штрафы за нарушение.

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Покупая животное (здесь больше речь идет о котах и собаках), их обязательно нужно трогать и зарегистрировать в муниципальном реестре домашних животных.

Важно также создать официальную ветеринарную карту с отметками всех вакцин. При исчезновении, смерти, смене хозяина или адреса проживания необходимо сообщить это в муниципальный реестр.

Основные обязанности хозяев и штрафы

Что входит в обязанности хозяина:

Владелец обязан предоставить животному место жительства, которое будет отвечать его потребностям. А также гарантировать его гигиену.

Хозяин обязан принимать все меры для того, чтобы животное не внушало страх и не представляло угрозы для окружающих.

Запрещается оставлять животных в машине и содержать животных на террасах и балконах.

Запрещено содержать более 5 кошек или собак в жилом помещении, только со специальным разрешением.

Собаки любых пород должны выгуливаться на поводке. За несоблюдение – штраф до 300 евро. Животным запрещено заходить на детские площадки, также запрещено купание в фонтанах и прудах. Также не забывайте о своей ответственности за уборку животных. За несоблюдение этих обязанностей – штраф до 300 евро.