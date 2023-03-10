Незаконная помощь

Приблизительно 2 миллиона злотых неправомерно выплатить украинским беженцам. Поскольку они уехали из Польши, они должны получать поддержку. Уже вернули 35,3 тысячи злотых.

Также на тему: Определили самые лучшие для жизни города Чехии: рейтинг

Суммы, предусмотренные ZUS, не распространяются на семейные выплаты и социальное пособие. Ими управляют муниципалитеты. Но выплат, которые были выплачены неправомерно, может быть гораздо больше. ZUS дает 2 года на возврат средств.

Что предусматривает новое законодательство

28 января вступили в силу изменения в закон о помощи гражданам Украины. В соответствии с ним приостанавливается выплата по помощи семьям граждан Украины, если получатель пособия или ребенок, на который назначена помощь, выезжает за пределы Польши.

Благодаря поправке ZUS также получил доступ в реестр Пограничной службы, а вместе с ним и информацию о датах въезда и выезда граждан Украины с территории Польши. За месяц действия новой нормы Закона о помощи ZUS приостановил выплату пособия примерно 3200 гражданам Украины.

Но если эти люди вернутся в Польшу в течение 30 дней с даты выезда, они не потеряют законность своего пребывания в Польше и выплата помощи будет возобновлена.

Но система возобновления выплат пока может давать сбои, поскольку пограничники могут не регистрировать возврат в специальном реестре. Следовательно, при возвращении следует заявлять, что "возвращаюсь в Польшу в связи с бегством от войны", иначе можно потерять доступ к польскому медобслуживанию и льготам.