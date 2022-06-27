О ситуации с жильем в Бельгии рассказала 32-летняя Алина Коханко-Парандий. Киевлянка приехала вместе с мамой и дочерью в страну еще три месяца назад. Женщина работала в службе, связывавшей правительство Брюсселя с другими украинцами в рамках оказания им помощи.

Стоит знать Как украинцам попасть в Великую Британию по упрощенной схеме: две программы для беженцев

Украинских беженцев выселяют из жилья в Бельгии

В частности, говорится о Брюсселе. Как и во многих европейских столицах, жители Брюсселя вызвались помочь беженцам из Украины и выделили свое жилье на их нужды. Однако проблемы начались с началом летнего сезона. Бельгийцы планируют отправляться в отпуска. Все бы ничего, но владельцы жилья не хотят, чтобы украинцы оставались дома во время их отсутствия. Поэтому граждан Украины массово просят выселиться.

У нас сложилась ситуация, когда люди хотят уехать в отпуск и не хотят, чтобы украинцы оставались дома. Они хотят, чтобы беженцы покинули дома, и мы знаем, что некоторые украинцы оказались на улицах,

– рассказала Алина Коханко-Парандий.

Какая ситуация с арендой квартир в Бельгии

Местные владельцы квартир в большинстве своем отказывают украинцам в аренде жилья, поскольку статус временной защиты у граждан Украины истекает в марте 2023 года. А в Бельгии распространена аренда квартир на более длительный срок. Так, часто с арендаторами подписывают контракты на 3, 6 или даже 9 лет.

Кроме этого, цены на тамошнем рынке недвижимости достаточно высоки. Даже рядовые жители Брюсселя тратят на оплату аренды не менее 50% своих доходов в месяц. Не говоря уже об украинцах, которые оказались в Бельгии без работы и, соответственно, доходов.

К слову! В Брюсселе сейчас находится около 8 000 украинских беженцев. Власти прогнозируют, что к концу года это количество увеличится примерно до 12 тысяч человек.