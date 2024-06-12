Какое будущее ждет украинцев в ЕС после 2025: Еврокомиссия инициирует важный шаг

Евркомиссия инициирует продление временной защиты для украинцев еще на год. Речь идет о периоде с 5 марта 2025 года до 4 марта 2026 года.

С начала полномасштабного вторжения приют на территории ЕС нашли более 4 миллионов украинцев. Они успешно интегрируются в жизнь избранных стран. В частности, находят работу или даже открывают собственные бизнесы.

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Что предлагает Еврокомиссия

Еврокомиссия считает, что есть все основания, чтобы продлить временную защиту для украинцев до 2026 года. Полномасштабная война продолжается. Люди продолжают прибывать на территорию Европы в поиске убежища. Кроме того, миллионы украинцев остаются в странах ЕС.

Основная цель – обеспечить всех, кто спасается от захватнической войны России, убежищем в ЕС, а также предоставить почти 4,2 миллионам человек, которые уже пользуются временной защитой в странах-членах ЕС, всю возможную в нынешних обстоятельствах стабильность,

– говорится в сообщении.

Если временную защиту продолжат, украинцы смогут увереннее строить собственное будущее. В частности, будут знать, что как минимум до 2026 года имеют доступ к рынкам труда, право на медицинскую и социальную помощь.

Статистика показывает, что сейчас только примерно 50% украинцев, которые находятся за рубежом, планируют вернуться в Украину. Это считают еще довольно оптимистичным сценарием.