Так, граждане Украины могут бесплатно пользоваться городским транспортом Любляны до 4 марта 2024 года. Эта инициатива является важным шагом в поддержке и помощи украинцам, уже находящимся в Словении, а также тем, кто намерен прибыть.

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Как украинцам пользоваться бесплатным проездом в Любляне

В столице Словении оплата проезда в общественном транспорте осуществляется с помощью электронной карты Urbana. Такую же карту нужно иметь и для бесплатного пользования транспортом в Любляне. На пригородные сообщения льготы не действуют.

Следовательно, граждане Украины должны обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP, Slovenska cesta 56 для оформления именной годовой карты Urbana. Это позволит еще практически год пользоваться безбилетным проездом в столичном транспорте.

Для этого при себе нужно иметь один из трех документов:

карточку временной защиты ("исказница");

решение о временной защите и документе, удостоверяющем личность;

решение о статусе беженца и документ, удостоверяющий личность.

Важно! С 1 апреля бесплатный проезд в общественном транспорте в Любляне будет разрешен только при наличии именной годовой карты Urbana. Ее нужно обязательно "компостировать" всякий раз при входе в транспорт.