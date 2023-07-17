Кроссовки и поло: как выглядит измененная форма бортпроводников-мужчин SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp в 2023 году обновит форму бортпроводников-мужчин. Лоукостер добавит к ней футболки поло и кроссовки.

SkyUp показал, как изменит форму бортпроводников-мужчин

SkyUp также заменит в мужской форме брюки и пиджак. Они получат кэжуал-стиль, главными чертами которого есть удобство и практичность.

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Ключевой цвет новой мужской формы – темно-синий с небольшими оранжевыми и голубыми полосками на футболках поло.

Новая форма бортпроводников-мужчин SkyUp / Фото SkyUp

Новую форму для бортпроводников SkyUp отшивает украинское предприятие, расположенное в Чернигове. Украинская авиакомпания планирует выдать своим бортпроводникам обновленную форму уже к концу лета.

В SkyUp отмечают, что, хотя решение обновить форму во время войны может казаться неприоритетной задачей, авиаперевозчик хочет поддержать свои экипажи и украинских производителей одежды.

SkyUp сменил форму своих экипажей / Фото SkyUp

В 2021 году украинская авиакомпания SkyUp революционно обновила форму бортпроводников-женщин. Для них дизайнеры разработали оранжевые костюмы спортивного кроя с брюками.

Вместо ботинок элементом женской формы SkyUp сделал белые кроссовки Nike Air 720.

Бортпроводники SkyUp в новой форме / Фото SkyUp

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