Сколько зарабатывают медсестры в Швейцарии

Медсестра в Украине, как правило, получает минимальную заработную плату. В Европе ситуация лучше, но все равно эта профессия не входит в перечень наиболее прибыльных. А в Швейцарии медицинских работников ценят. Поэтому медсестры в этой стране претендуют на высокую зарплату.

В Швейцарии трудоустроены 215 000 медсестер. Это означает, что в среднем одна медсестра приходится на 11 жителей.

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Зарплаты медсестер в Швейцарии

Швейцария, как правило, признает сестринские удостоверения, полученные за рубежом, независимо от того, образование было получено в университете, или в учреждении с аккредитацией пониже.

Медсестры в Швейцарии зарабатывают в среднем от 59 000 до 72 720 франков в год (то есть, от 1 735 487 до 2 139 060 гривен). Этот заработок является выгодным по сравнению с многими профессиями, в частности учителями и даже начинающими из сферы ИТ.

Несмотря на такие большие цифры, не следует забывать, что жизнь в Швейцарии является удивительно дорогой. Это касается всего: от цен на продукты до стоимости аренды на жилье.

Выше среднего опытные медсестры также могут зарабатывать в:

США (69 000 швейцарских франков или 2 029 638 гривен);

(69 000 швейцарских франков или 2 029 638 гривен); Нидерландах (64 200 швейцарских франков или 1 888 445 гривен);

(64 200 швейцарских франков или 1 888 445 гривен); Исландии (63 500 швейцарских франков или 1 867 854 гривен);

(63 500 швейцарских франков или 1 867 854 гривен); Австралии (63 000 швейцарских франков или 1 853 147 гривен);

(63 000 швейцарских франков или 1 853 147 гривен); Ирландии (62 500 швейцарских франков или 1 838 439 гривен).

На первом месте по высоте доходов – Люксембург. Там медсестрам платят около 99 800 швейцарских франков в год (2 935 620 гривен). Но если учитывать большие расходы и то, сколько зарабатывают представители других профессий в этой стране, то медсестры там получают меньше среднего.