Сколько украинцев выехали в Польшу за последние полгода: данные пограничников

Украинско-польскую границу за первые шесть месяцев 2021 года в обе стороны путешественники пересекали более 3,5 миллиона раз. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на границах было зафиксировано большее количество автомобилей, чем раньше.

Такие данные сообщила Пограничная служба Польши. Также известно, что сейчас в Польше находится около 1,5 миллиона украинцев.

Интересно Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше

Сколько людей выехали в Польшу за последнее полугодие

В первом полугодии этого года 1 870 387 граждан Украины эмигрировали в Польшу. Это на 23% меньше, чем за такой же период прошлого года. В 2020 году 2 428 087 украинцев выехали в Польшу в первые шесть месяцев.

В то же время на 13% увеличилось количество транспортных средств, пересекавших польскую границу в исследованном периоде. 1 450 000 машин отправились в Польшу за это время.

Больше всего увеличилось движение автобусов – на 53% (на 50 000 авто).

Грузовиков – на 23% (более чем на 431 000 единиц).

Личного автотранспорта – на 8% (более чем на 964 000 авто).

При этом украинцы и граждане третьих стран составляли почти 94% от всех лиц, которые пересекли границу, а граждане Польши – приблизительно 6%.