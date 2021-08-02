Сколько украинцев нелегально работают в Польше: статистика
Источник:inPoland
С расширением возможностей официального трудоустройства в соседней Польше, множество украинцев, к сожалению, все равно пренебрегают такой опцией, и работают нелегально. Проверки Национальной инспекции труда республики выявили многочисленные нарушения.
В 2020 году почти 15% граждан Украины в Польше не имели соответствующего договора с работодателем. Среди всех "пойманных" нелегалов в республике наши соотечественники составляют 85% – 2 388 с 2 817 иностранцев.
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Детальные показатели
В общем Национальной инспекцией труда было проверено около 19 300 иностранцев. Больше всего нелегальных работников зафиксировано в таких воеводствах:
- Нижнесилезское – 25%;
- Любуское – 22%;
- Силезское – 21%.
Кроме отсутствия необходимых документов, среди других нарушений найдено:
- превышение количества сверхурочных рабочих часов;
- заключение гражданско-правовых договоров вместо трудовых;
- работа на другом предприятии, чем указанного в договоре;
- работа без пройденных обязательных медицинских осмотров и инструктажей по охране труда;
- меньше минимальной почасовая ставка оплаты труда.
Где чаще всего трудоустраиваются иностранцы
Каждый четвертый иммигрант в Польше (26%) работает в строительной отрасли, каждый пятый (20%) нашел работу в промышленном секторе. 19% работали в компаниях по предоставлению административных услуг, в частности в агентствах по охране собственности и занятости. Более чем каждый десятый иностранец (12%) работает в области транспортировки и на товарных складах.