Ценные знания: сколько стоит обучение в польских университетах

Все больше украинцев хотят учиться за границей. Через доступность обучения и близость с Украиной студенты чаще всего выбирают Польшу. Рассказываем, в какую сумму обойдется получение высшего образования в этой стране.

Стоимость обучения в университетах Польши зависит избранное образовательного учреждения и профессии, а также от языка преподавания. При поступлении нужно сделать регистрационный взнос.

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Ягеллонский университет

Ягеллонский университет / Фото panpolski.com.ua

За весь бакалавриат в Ягеллонском университете нужно заплатить такие суммы:

Математика – 18 000 злотых (3 947 евро);

Астрология – 18 600 злотых (4 079 евро);

Нейробиология – 19 500 злотых (4 275 евро);

Филология – 26 700 – 39 600 злотых (5 854 – 8 683 евро);

Право – 23 200 злотых (5 087 евро);

Международные отношения, журналистика – 24 600 злотых (5 394 евро);

Нацбезопасность – 30 000 злотых (6 578 евро);

Вроцлавская политехника

Регистрационный взнос – 100 злотых. Это около 22 евро.

Вроцлавская политехника / Фото polcentrum.com

Стоимость обучения (в год) во Вроцлавской политехнике одинакова для разных специальностей:

Робототехника – 2 500 евро;

Электроника – 2 500 евро;

Кибербезопасность – 2 500 евро;

Биотехнологии – 2 500 евро;

Архитектура – 2 500 евро;

Строительство – 2 500 евро;

Телекоммуникации – 2 500 евро;

Авиация, космонавтика и транспорт – 2 500 евро.

Варшавский университет

Вступительный взнос составляет от 85 до 150 злотых (от 19 до 33 евро).

Варшавский университет / Фото osvitapol.info

Стоимость обучения (в год):

Право – 2 000 евро;

Экономика – 2 200 евро;

Журналистика и медиа – 3 000 евро;

Информатика – 3 300 евро;

Биоинформатика – 3 300 евро;

Математика – 3 300 евро;

Филология – 4 000 евро;

Биология – 4 200 евро.

Варшавский политехнический университет

Регистрационный взнос составляет 80 злотых (17,5 евро).

Варшавский политехнический университет / Фото osvitapol.info

Обучение в этом заведении может быть бесплатным для тех, кто имеет Карту поляка или знает польский язык на уровне С1. При других обстоятельствах украинцам придется претендовать только на платное обучение.

Стоимость обучения (в год):

Автомобильная мехатроника – 3 100 евро;

Системы телекоммуникации – 4 000 евро.

Архитектура – 4 000 евро;

Строительство и гражданская инженерия – 4 000 евро;

Компьютерные технологии – 4 200 евро.

Лодзинский университет

Регистрационный взнос установлен в размере 200 евро.

Лодзинский университет / Фото osvitapol.info

В Лодзинское университете тариф одинаков для всех факультетов:

Международные отношения – 1 250 евро;

Менеджмент – 1 250 евро;

Экономика – 1 250 евро;

Информатика – 1 250 евро;

Нанотехнологии – 1 250 евро.

Университет Адама Мицкевича

Регистрационный взнос – 120 евро.

Университет Адама Мицкевича / Фото osvitapol.info

Здесь тоже одинаковая стоимость обучения для всех дисциплин (за семестр):

Биология – 3 000 злотых (около 659 евро);

Политология – 3 000 злотых (около 659 евро);

Филология – 3 000 злотых (около 659 евро);

Журналистика – 3 000 злотых (около 659 евро);

Социальные науки – 3 000 злотых (около 659 евро).

Вступительный взнос составляет 85 злотых.

Напоминаем, что Университет имени Адама Мицкевича (UAM), что в Познани, недавно оказался в центре скандала. Полякам очень не понравилось то, что в заведение вступили много иностранцев, прежде всего граждан Украины и Беларуси. Местные жители повесили у вуза плакат с надписью "Университет для поляков" и писали возмущения на форумах и в соцсетях.