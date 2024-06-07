В каких городах ЕС – самая дорогая аренда: рейтинг, который изрядно удивляет
Источник:Housing Anywhere
Арендовать квартиры на территории стран ЕС становится все дороже. В течение года цены совершили колоссальный скачок: на 9,6%.
Сейчас в большинстве европейских столиц – дефицит недвижимости. В частности, больше всего страдают студенты, которые не могут арендовать жилье и возвращаются жить в родные дома.
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Интересно, что однокомнатные квартиры и квартиры студии дорожали по-разному.
Однокомнатные квартиры больше всего подорожали в:
- Будапеште (42,9%);
- Гааге (27,8%);
- Утрехте (25,8%).
Студии – в таких городах:
- Лиссабон (70,3%);
- Флоренция (33,3%);
- Гамбург (27,4%).
В каких городах – самая дорогая аренда
Лидером по самой дорогой недвижимости стал Лиссабон. На втором месте – Амстердам. В целом рейтинг выглядит так:
- Лиссабон – 2500 евро;
- Амстердам – 2300 евро;
- Утрехт – 1950 евро;
- Париж – 1802 евро;
- Мюнхен – 1755 евро;
- Милан – 1750 евро;
- Берлин – 1748 евро;
- Гаага – 1725 евро;
- Флоренция – 1700 евро;
- Роттердам – 1655 евро.
Аренда недвижимости в Киеве также дорожает
Украинская столица также не отстает в плане роста цен на аренду. В частности, говорится о периоде весны – лета 2024 года. Эксперты отмечают, что причиной этого стала внутренняя миграция.
В целом цена выросла на 15 – 20%. В то же время квартиры арендуют со скоростью света. Особенно говорится о более бюджетных позициях.