Раньше в страну можно было приехать по туристической визе, найти работу и получить ПМЖ. Но теперь так не получится.

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В Португалии ужесточают правила получения ПМЖ

Учитывая запланированные новые требования, большинство иностранцев, которые хотят работать в стране, должны будут подать заявление на рабочую визу в португальском консульстве до прибытия. Об этом заявил министр президента Антонио Лейтао Амаро.

Португалии нужна регулируемая иммиграция. Правила без надзора – это путь к подвешенному состоянию и пренебрежению, в котором живут многие иммигранты,

– сказал он.

Согласно собранным правительством данным, количество иностранных жителей Португалии выросло на 33% до рекордного миллиона человек в 2023 году, что составляет около 10% от общего населения страны.

Что еще нового ввела Португалия?

Также напомним, что правоцентристское правительство меньшинства в Португалии планирует усилить пограничный контроль, создать специальную группу для рассмотрения более 400 000 заявок на визу и инвестировать в центры, чтобы помочь удовлетворить насущные потребности мигрантов, которые живут в тяжелых условиях. Португалия ужесточит визовые правила в ответ на рекордную иммиграцию.

Кроме того, страна также отменила программу выдачи "золотых виз" в 2023 году.