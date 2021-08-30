Сколько предлагают разнорабочим за рубежом: интересные данные по странам

30 августа 2021 , 18:46
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Источник:

UBR

Европейские страны ищут квалифицированных сварщиков, слесарей, операторов рабочих станков и разнорабочих. Таким работникам готовы платить от 30 тысяч до 100 тысяч гривен.

Заработок зависит от страны. Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

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Сколько можно заработать за рубежом

Больше всего вакансий опубликовали работодатели из таких стран:

  • Польше (44% всех актуальных объявлений);
  • Литвы (15%);
  • Словакии (11%);
  • Германии (7%);
  • Латвии (7%);
  • Финляндии (7%).

При этом в 77% случаев работникам обещают страховку и жилье. В 62% объявлений предусмотрено питание. 61% работодателей гарантируют выдать специальную одежду. Большинство польских работодателей также компенсируют отбывания карантина и тесты на коронавирус.

Самые высокие зарплаты для рабочих предлагают в следующих странах:

  • Финляндии – от 94 тысяч гривен (для рабочих с опытом работы 2 – 3 года, сертификатами, подтверждающими квалификацию и знанием основ английского языка);
  • Германии – от 58 тысяч гривен;
  • Словакии – от 47,5 тысячи гривен;
  • Польше – от 46 тысяч гривен;
  • Латвии – от 33 тысяч гривен;
  • Литве – от 31 тысячи гривен.
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Автор: Орися Біленька