Сколько предлагают разнорабочим за рубежом: интересные данные по странам
Источник:UBR
Европейские страны ищут квалифицированных сварщиков, слесарей, операторов рабочих станков и разнорабочих. Таким работникам готовы платить от 30 тысяч до 100 тысяч гривен.
Заработок зависит от страны. Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.
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Сколько можно заработать за рубежом
Больше всего вакансий опубликовали работодатели из таких стран:
- Польше (44% всех актуальных объявлений);
- Литвы (15%);
- Словакии (11%);
- Германии (7%);
- Латвии (7%);
- Финляндии (7%).
При этом в 77% случаев работникам обещают страховку и жилье. В 62% объявлений предусмотрено питание. 61% работодателей гарантируют выдать специальную одежду. Большинство польских работодателей также компенсируют отбывания карантина и тесты на коронавирус.
Самые высокие зарплаты для рабочих предлагают в следующих странах:
- Финляндии – от 94 тысяч гривен (для рабочих с опытом работы 2 – 3 года, сертификатами, подтверждающими квалификацию и знанием основ английского языка);
- Германии – от 58 тысяч гривен;
- Словакии – от 47,5 тысячи гривен;
- Польше – от 46 тысяч гривен;
- Латвии – от 33 тысяч гривен;
- Литве – от 31 тысячи гривен.