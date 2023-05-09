Бесплатное жилье в Польше для украинских беженцев: сколько будет действовать программа
Источник:Yavp.pl
В Польше изменился срок действия программы компенсации за бесплатное размещение беженцев из Украины. Государство будет выплачивать средства, по меньшей мере, до 24 августа 2023 года.
Сколько в Польше будет действовать программа бесплатного жилья
Образец заявления о назначении такой помощи тоже изменился. Что именно – читайте в материале!
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28 апреля 2023 года министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский подписал постановление об изменении образца заявления о назначении денежной компенсации по программе "40+" за предоставление жилья беженцам из Украины.
Владелец или арендатор жилья, приютивший беженцев из Украины, имеет право на получение государственной компенсации по 40 злотых за каждый день проживания и питания каждого принятого человека. Такая компенсация выплачивается максимум в течение 120 дней,
– говорится в сообщении.
Новый образец заявления начал действовать с 3 мая. От предыдущего он отличается тем, что в список месяцев, за которые можно получить компенсацию, добавили май, июнь, июль и август 2023 года.
Субъект обращения за выплатой компенсации обязан указать в заявлении:
- проживание и питание для беженцев из Украины предоставлено за свой счет;
- он ранее не получал компенсации за человека, принятого на жительство на указанный период;
- он не брал у беженцев из Украины никаких дополнительных оплат за период, охваченный заявлением (в том числе за аренду жилья).
Заявки подаются в гмину, которая имеет на их рассмотрение один месяц. Гмина может принять решение о назначении выплат только после проверки условий проживания и питания принятых людей из Украины.
Новый образец заявления / Фото dziennikustaw.gov.pl
Программой "40+" могут пользоваться как польские семьи, так и гостиницы и общежития. За поселение матери с двумя детьми владелец жилья по условиям компенсации получает 3 600 злотых в месяц.
На бесплатное жилье по этой программе украинские беженцы имеют право в первые 120 дней со дня прибытия в Польшу. Но владельцы жилья ограничений не имеют и могут продолжать принимать следующие семьи из Украины. Напомним, что есть исключения из правила 120 дней получения компенсации (лицам с инвалидностью, беременным женщинам, пенсионерам, женщинам, воспитывающим детей до 12-месячного возраста).