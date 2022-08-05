В Польше подорожало оформление документов для иностранцев: актуальные тарифы

С 29 июля в Польше начали действовать новые тарифы сборов для оформления карт побыту и других документов для иностранцев. Теперь придется платить вдвое, а в некоторых случаях и втрое больше.

Так, в Польше подорожала оплата за выдачу или замену вида на жительство (карты побыту), выдачу польского проездного документа для иностранца и польского удостоверения личности для иностранца. Об этом сообщило Управление по делам иностранцев.

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Актуальные тарифы за оформление документов для иностранцев в Польше

Стоимость сбора за карту побыту – 100 злотых (ранее было 50 злотых).

– (ранее было 50 злотых). Польский проездной документ для иностранца подорожал до 350 злотых (ранее – 100 злотых).

подорожал до (ранее – 100 злотых). Документ, удостоверяющий личность иностранца – 100 злотых (ранее – 50 злотых).

(ранее – 50 злотых). За повторную выдачу карты побыту придется заплатить 200 злотых, в то время как к 29 июля 2022 года эта стоимость составляла 100 злотых.

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Для тех, кто подал документы на получение вида на жительство до 29 июля, цена останется неизменной.